TASR

Dnes o 13:42 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Divadlo A. Bagara začalo s prípravou inscenácie Mechanický pomaranč

Svet, v ktorom sa dej inscenácie odohráva, je veľmi násilný. Podľa režiséra Juraja Augustína sa na to musí pripraviť aj divák.

Na archívnej snímke budova Divadla Andreja Bagara. — Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Nitra 24. apríla (TASR) – Prvými čítacími skúškami začalo Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre s prípravou inscenácie Mechanický pomaranč. Hra na motívy rovnomenného slávneho románu Anthonyho Burgessa rozpráva príbeh Alexa, ktorý je vodcom štvorčlennej skupiny tínedžerov. Tí spoločne páchajú rôzne násilnosti a zhovárajú sa medzi sebou zvláštnym jazykom. Alex napokon skončí vo väzení, kde je podrobený liečbe, ktorá ho má definitívne zbaviť násilia.

Svet, v ktorom sa dej inscenácie odohráva, je veľmi násilný. Podľa režiséra Juraja Augustína sa na to musí pripraviť aj divák. „My máme na to dokonca aj taký náš termín, superbrutalizmus. Takže hra naozaj prináša brutálne scény, ale treba zdôrazniť, že vo veľmi divadelnom jazyku. Nevšedná je aj reč inscenácie. Ide o veľmi výrazný slang tínedžerov, ktorým je text vyšperkovaný a ktorý prináša aj drsnejšie výrazy. Trochu je posunutá aj celá forma príbehu, pretože šesť hercov stvárni 16 postáv," povedal o inscenácii jej režisér.

DAB pripravuje Mechanický pomaranč už na budúcu divadelnú sezónu 2018/2019. Premiéra hry je naplánovaná na 21. septembra. „Hrať sa bude v Štúdiu DAB. Scéna bude strohá, na takzvanú 'uličku', to znamená, že diváci budú sedieť z oboch strán. Ulička bude široká iba dva metre, takže budú mať bezprostredný kontakt s hercami," uviedol Augustín.

Autorom scény je brniansky architekt Svatopluk Sládeček. Podľa režiséra bude pôsobiť veľmi čisto a tvoriť ju budú dve kocky. „Jeho manželka Markéta Sládečková robí kostýmy inšpirované školskými uniformami, s výrazným líčením a parochňami. Ide teda o kombináciu realistického kostýmu so silnou štylizáciou smerom nahor," doplnil režisér.

Tvorcovia hry sa pri jej príprave zapojili do projektu Ako na divadlo s Divadlom Andreja Bagara v Nitre, ktorý realizuje Asociácia Divadelná Nitra a DAB so študentmi Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. „V rámci neho sa účastníci zoznámia s režijnou a dramaturgickou koncepciou a celým procesom prípravy jednotlivých zložiek inscenácie," vysvetlila projektová manažérka DAB Slávka Civáňová. Podľa režiséra je účasť študentov na príprave inscenácie vítaným inšpiračným zdrojom. „Tak, ako sa oni pýtajú na rôzne veci nás, my sa zasa ich pýtame, čo si o našom koncepčnom riešení myslia. Oni nie sú tak zasiahnutí celým procesom, v ktorom sme my ponorení už niekoľko mesiacov, takže pohľad študentov môže byť pre nás zaujímavý," dodal Augustín.