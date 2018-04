Nikoleta Bugalová

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dvanásťročný chlapec po hádke s mamou zobral jej kreditnú kartu a odletel na Bali

Keď sa rodičia chlapca dozvedeli, že v pondelok ráno neprišiel do školy, začali sa o neho strachovať. Po krátkom čase zistili, že „mladý pán“ si užíva na ostrove Bali za ich peniaze.

Denpasar 17. apríla - Keď rodičia dvanásťročnému chlapcovi zakázali odísť na výlet na Bali, nastala medzi nimi ostrá hádka. „Nemá rád slovo nie,“ neskôr povedala novinárom jeho mama.

Cesta za vysneným miestom

Chlapca napriek zákazu rodičov nič v jeho plnení sna nezastavilo. V pondelok ráno sa zobudil a rodičom povedal, že ide do školy. Po ceste do školy oklamal svoju babičku a tá mu dala jeho cestovný pas. Namiesto školy sa však vybral na kolobežke na vlakovú stanicu v Sydney. Odtiaľ sa dostal na letisko, kde použil samoobslužné vybavenie a zakúpil si sám letenku. Po dlhom lete aj s prestupom sa chlapec ocitol na ostrove Bali.

Chlapec sa pohádal s mamou a vybral sa na výlet sám. Foto: Repro foto news.com.au

Dvanásťročný chlapec bol viac prefíkaný ako dospelý človek. Dopredu si totižto vytipoval leteckú spoločnosť, ktorá umožňuje lietať dvanásťročným deťom bez sprievodu rodičov. Dokonca si sám objednal 4-hviezdičkový hotel, aby mal kde prespať. Nikomu na Bali ani v lietadle nebolo nič podozrivé.

Vždy chcel zažiť také dobrodružstvo

Chlapca zastavili na letisku len jeden jediný raz, a to preto, lebo chceli vidieť jeho cestovný pas. „Bolo to vzrušujúce a zábavné. Vždy som chcel zažiť také dobrodružstvo,“ povedal chlapec natešene. Po prílete na ostrov sa ubytoval v hoteli a zamestnancom povedal, že čaká na príchod jeho sestry. „Všetci zamestnanci hotela mi to zhltli,“ povedal pre austrálsku televíziu.

Avšak po krátkom čase sa jeho matka s otcom dozvedeli, že chlapec nie je v škole. Matka okamžite letela do Indonézie. Boli celí znechutení a vyplašení, keď zistili, že chlapček je sám v zahraničí, čo je pochopiteľné.

Tento prípad nebol prvý, už raz jedno dievčatko odletelo bez svojich rodičov. Našťastie chlapec sa našiel a žijú opäť spokojne ako rodina.