TASR

Dnes o 11:16 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hudobný producent zo Slovenska členom Hollywood F.A.M.E. Society

V Prahe, Hollywoode a v Las Vegas pôsobiaci slovenský hudobný producent Marko Rybka, už tretí rok zbiera v USA ocenenia za svoju prácu.

Marko Rybka: Hudobný producent zo Slovenska členom Hollywood F.A.M.E. Society — Foto: TeemGeez Enterprises

Bratislava 24.apríla (OTS) - Všetko sa začalo v roku 2016 keď bol za festivalovú produkciu uvedený do rock‘n rollovej siene slávy „Rock Godz Hall Of FAME“ Hard Rock Cafe v Las Vegas. Ocenenie si spolu s ním prebrali napríklad Michael Anthony (Van Halen), Jeff Young (Megadeth), Freddie Salem (The Outlaws), Scot Coogan (Lita Ford), Buster Akrey (Stevie Wonder) či Hugh McDonald (Bon Jovi).

V roku 2016 dostal druhé ocenenie, Hollywood F.A.M.E. Awards, tento krát ako hudobný producent. „Hollywood Creative Community týmto ocenením uviedlo Marka Rybku medzi celebrity a to ako v Hollywoode, tak i v Las Vegas. Marko Rybka zároveň upozornil Hollywood a Las Vegas na to, že v strednej a východnej Európe je množstvo talentov, s ktorými sa dá pracovať,“ uviedol Al Bowman, zakladateľ LA Music Awards, známy ako Mr. Hollywood. Al Bowman bol blízkym priateľom Michaela Jacksona, či Whitney Houston a dnes stojí za podujatiami ako Producers Choice Honors Las Vegas, Las Vegas FAME Awards, či Hollywood FAME Awards.

V apríli 2018 si Marko Rybka prebral v poradí už tretie ocenenie, tentokrát v Las Vegas. Producers Choice Honors ho ocenil ako „International Music Promoter of the Year 2018“. Marko Rybka tentokrát upozornil aj na veľký talent zo Slovenska a to Petra Paula Pačuta. Spevák známy tým, že 27 rokov vystupuje so svojou kapelou Queenmania ako Freddie Mercury získal za svoj výnimočný hlasový prejav ocenenie „International Male Vocalist of The Year 2018“ od Producers Choice Honors v Hard Rock Cafe Las Vegas.

„Ocenenia si veľmi vážim. Ďakujem Hollywood Creative Community, Las Vegas Creative Community, Hard Rock Cafe Las Vegas, LA Music Awards, Al Bowmanovi, Producers Choice Honors za posledné tri roky intenzívnej spolupráce. Som rád, že v týchto kruhoch stále rezonujú moje manažérske a producentské schopnosti, teším sa však na to, že moja kapela Santa 40, kde hrám na basovú gitaru a spievam, dostáva ponuky na turné od kapiel zo Spojených Štátov a verím, že do konca tohto roka budeme ešte veľa krát stáť na pódiu a vystupovať,“ povedal pri preberaní ocenenia v Las Vegas Marko Rybka.

Medzi ďalšie plány Marka Rybku patrí hlavne spolupráca s Petrom Paulom Pačutom, kde aktuálne pripravuje projekty so symfonickým orchestrom Las Vegas a taktiež uvedenie kapely Santa 40 na trh v Spojených Štátoch. „Nerád hovorím dopredu, ale fanúšikovia sa môžu tešiť na spoluprácu s veľkými menami z kapiel ako The Offspring, či Bad Religion,“ povedal na záver Marko Rybka.

Kapela Santa 40, v ktorej Marko Rybka pôsobí, v marci 2018 na Slovensku pokrstila svoj prvý album „Since Yesterday“. Krstým otcom albumu je Andy Scott, líder glam rockovej legendy The Sweet (UK).