TASR

Dnes o 10:12 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hokej MS 2018: Premiérová konfrontácia SR a Kórejskej republiky

Tréner SR Craig Ramsay upozorňuje, že súpera nemožno podceniť.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Na hokejistov Slovenska čaká v stredu v Piešťanoch nová skúsenosť. S ázijským hokejom sa stretli vďaka piatim zápasom, ktoré odohrali proti Japonsku, ich súboj proti Kórejskej republike však bude pre obe krajiny premiérový vzájomný. Tréner SR Craig Ramsay upozorňuje, že súpera nemožno podceniť.

Zápas s Kórejčanmi bude v štatistikách figurovať ako prípravný, iniciatíva vzišla od súpera Slovákov. "Požiadali nás, či by si nemohli pred MS zahrať s nami prípravný zápas, my sme im vyhoveli. Každý zápas je lepší ako tréning, pre chlapcov to bude dobré," povedal generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan, ktorý videl Kórejčanov vo februári na zimných olympijských hrách v Pjongčangu: "Mali sme ich tam možnosť vidieť. Je to mužstvo, ktoré je na vzostupe, dokázalo to tým, že hrá A-skupinu majstrovstiev sveta."

Počas ZOH ich nestihol vidieť obranca Dominik Graňák, ten však má s týmto mužstvom osobnú skúsenosť: "Zhodou okolností som proti nim hral v lete v drese Hradca Králové. Hrali veľmi dobre. Sú veľmi disciplinovaní a plnia veci, ktoré si dohodnú pred zápasom, na sto percent. Niekedy to paradoxne bola pre nás výhoda, ale inak hrajú, povedal by som, až strojovo. Boli na tom výborne korčuliarsky a pár hráčov malo aj výbornú techniku. Nech už znie meno tohto súpera akokoľvek exoticky, vôbec to nebude jednoduché."

Kórejská republika sa na MS v A-kategórii predstaví po prvý raz v histórii. V Dánsku bude hrať v B-skupine v Herningu, kde na ňu čaká aj gigant z Kanady. A práve niekoľko Kanaďanov má vo svojom tíme aj tréner nováčika Jim Paek. "Aj na olympiáde ich bolo cítiť, spravili to, čo sa od nich čakalo. Ale hokej v Ázii sa celkovo dosť výrazne posúva," dodal Graňák.

Kouč Slovenska Craig Ramsay mal rovnako ako Šatan možnosť vidieť stredajšieho súpera na ZOH, ale aj predtým: "Hrali veľmi dobre, viacero ľudí prekvapili tým, ako hrali. Majú v mužstve viacero kanadských hráčov, očakávam, že budú hrať rýchly hokej. Pre nás to bude dobrá skúsenosť. Chceme pokračovať v našich výkonoch a hrať ešte lepšie. Musíme sa zamerať na kontrolu puku v útočnom pásme, súpera nesmieme podceniť."

K lepším výkonom by mali pomôcť aj dve nové tváre, ktoré má realizačný tím od pondelka k dispozícii. Ramsay verí, že Tomáš Jurčo a Christián Jaroš budú prínosom: "Majú skúsenosti z NHL, sú profíci. Očakávam od nich, že mužstvu dodajú istotu a budú vedieť podržať puk. Usmernia hráčov, ukážu nové veci. Nevidel som ich hrať, majú možnosť ukázať sa."