NAY sa spája s inovatívnym startupom

Naytrolabs – spoločný projekt, ktorý je výsledkom spojenia tradičného predajcu elektroniky NAY s inovatívnym 0100 Ventures, sa predstavil verejnosti.

— Foto: NAY

Bratislava 24. apríla (OTS) - Spoločnosť NAY, ktorá je slovenskou jednotkou na trhu maloobchodného predaja elektroniky má inovácie, ako hovoria jej predstavitelia, „vo svojej DNA“. O tom, že mení tvár slovenského retailu už presvedčila v minulosti a práve cez Naytrolabs ju plánuje meniť aj naďalej.

V minulosti to bol práve NAY, ktorý ako prvý na Slovensko priniesol model franchise či otvoril prvú veľkoplošnú predajňu u nás. Dnes hovorí najmä o omnichannel predaji a úplnom previazaní internetu a kamenných predajní. „Súčasnosť je o multikanálovom predaji. Internetom to najčastejšie začína a v kamennej predajni sa nákup najčastejšie končí. Môže to však byť aj naopak. Ako si to skombinujete záleží od počasia, nálady, tovaru, ktorý kupujete, hoci aj od momentálnej dopravnej situácie. Internetový a kamenný predaj už nemá zmysel rozlišovať,“ uviedol jeden z majiteľov Peter Zálešák. Ako dodal, jednoduchým dôkazom je, že napriek tomu, že návštevnosť e-shopu je dvojnásobná oproti predajniam, stále sa viac ako 85 % tržieb realizuje v predajniach, pričom do nich patria aj rezervácie cez web, či internetové objednávky vyzdvihnuté v predajni.

„Chceme sa však pozerať viac dopredu, do budúcnosti. Chceme flexibilne reagovať na nové technológie. Vyskúšať ich, vyhodnotiť a adaptovať čo najrýchlejšie. Hľadať riešenia mimo konvenčný rámec a využívať open-source riešenia. Táto skutočnosť nás viedla k myšlienke vytvoriť mladý ambiciózny tím, ktorý bude motorom ďalších inovácií na mieru pre NAY. To je v skratke Naytrolabs, “ vysvetlil hlavnú myšlienku za vznikom Naytrolabs ďalší z majiteľov NAY Ján Tomáš. 0100ventures si podľa neho ako partnera vybrali preto, lebo má bohaté skúsenosti so zakladaním startupov, prevádzkuje coworkingový priestor v Mlynskej doline v Bratislave a vďaka tomu už vedie dialóg s talentovanými slovenskými študentami, ktorým chce dať Naytrolabs šancu.

„Verím, že Naytrolabs spojí to najlepšie z oboch našich svetov. Bohatú skúsenosť a tradície NAY s mladosťou a nekonvenčným myslením 0100ventures. Ako najväčšiu výhodu vidím to, že Naytrolabs je flexibilný a škálovateľný. Počítame s tým, že jeden deň môžeme stáť pred problémom z logistiky a druhý deň budeme riešiť lojalitnú mobilnú aplikáciu,“ vysvetlil Dušan Duffek, konateľ novej spoločnosti Naytrolabs. Ďalej zdôraznil, že napriek mladému tímu disponujú množstvom skúseností a slovenského aj zahraničného know-how. CEO Naytrolabs je Martin Hauge z Nórska, ktorý je spoluzakladateľom 0100ventures, a po Malte či Malajzii pôsobí teraz na Slovensku. Technickým riaditeľom je Urban Kovac, ktorý po štúdiu a pôsobení v Glasgowe a práci pre niekoľko nadnárodných spoločností prijal výzvu práve v Naytrolabs.