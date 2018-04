TASR

Prezident: Niet úspešného podnikateľa, ktorý za sebou nemá neúspechy

Na podnikateľskej konferencii v Slovinsku sa prezident SR prihováral mladým začínajúcim podnikateľom. Podľa neho sa mladí ľudia v tejto časti sveta boja ísť do podnikania.

Andrej Kiska, archívna snímka. — Foto: TASR Pavol Zachar

Ľubľana 23. apríla (TASR) – Za každým jedným úspechom a úspešným podnikateľom je podľa prezidenta SR Andreja Kisku nesmierne veľa pádov a neúspechov. Mladí ľudia by sa preto podľa jeho slov nemali báť pádov. „Niet úspešného podnikateľa na tomto svete, ktorý za sebou nemá množstvo neúspechov,“ zdôraznil slovenský prezident na Slovinsko-slovenskej podnikateľskej konferencii v Ľubľane. Slovenská hlava štátu sa práve nachádza na oficiálnej návšteve Slovinska.

Na podnikateľskej konferencii sa Kiska prihováral mladým začínajúcim podnikateľom. Podľa neho sa mladí ľudia v tejto časti sveta boja ísť do podnikania. Úspešní absolventi univerzít sa radšej zamestnajú v dobrej firme, ich cieľom nie je vybudovať si úspešný biznis. A to je podľa prezidenta rozdiel napríklad oproti Spojeným štátom, kde chcú mladí ľudia viac podnikať a skôr chcú byť sami sebe šéfmi. A až keď sa im to nepodarí, zamestnajú sa v nejakej firme.

Úlohou politikov je preto podľa Kisku ukazovať mladým ľuďom úspešných začínajúcich podnikateľov, a tým ich povzbudzovať a motivovať. „Chodiť medzi mladých ľudí na univerzity a hovoriť im, nebojte sa, poďte do toho, stojí to za to,“ doplnil prezident. Zároveň by mali politici podľa jeho slov vytvárať vhodné podmienky pre podnikanie či napríklad pomáhať mladým začínajúcim podnikateľom v úvode ich činnosti.

Prezidenta sprevádza na návšteve v Slovinsku aj skupina podnikateľov. Zdôraznil, že je potrebné, aby slovenskí a slovinskí podnikatelia zdieľali navzájom svoje skúsenosti a aby sa od seba učili. Napríklad pripomenul, že slovinský prístav Koper je pre Slovensko najdôležitejší. Cez tento prístav sa vyloží 100 vlakov mesačne zo Slovenska. „Osemdesiat percent kontajnerovej prepravy ide cez Koper,“ dodal Kiska. Ale Slovensko sa má napríklad podľa neho čo učiť aj od hlavného mesta Ľubľany, ktoré recykluje 65 % odpadu.

Počas oficiálnej návštevy Slovinska sa slovenský prezident okrem iného stretol s prezidentom Slovinska Borutom Pahorom a tiež aj s predsedom vlády Mirom Cerarom. Zároveň položil veniec k Pamätníku obetiam všetkých vojen a odhalil „lavičku priateľstva“. Späť do vlasti by sa mala hlava štátu vrátiť v pondelok vo večerných hodinách.