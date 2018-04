TASR

Skupina Hex ukončila šnúru vystúpení po Slovensku

Hexáci Peter Ďuďo Dudák, Martin Fefe Žúži, Tomáš Yxo Dohňanský a Tibor Tybyke Szabados majú za sebou osem koncertov turné, na ktoré sa vydali spolu so Silnými rečami Jána Gorduliča.

Skupina HEX, archívna snímka. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 23. apríla (TASR) – Skupina Hex odštartovala šnúru vystúpení v rámci Hex feat. Silné reči Tour 2018 koncertom v Prešove. O turné bol medzi fanúšikmi veľký záujem, skladby z nového albumu Tebe aj známe hity si po tomto meste s kapelou zaspievali fanúšikovia v Košiciach, Poprade, Nitre, Trenčíne, Žiline, Leviciach a na záver 19. apríla v bratislavskom Majestic Music Clube.

Hexáci Peter Ďuďo Dudák, Martin Fefe Žúži, Tomáš Yxo Dohňanský a Tibor Tybyke Szabados majú za sebou osem koncertov turné, na ktoré sa vydali spolu so Silnými rečami Jána Gorduliča. "Zažili sme niečo nové a sme radi, že sme fanúšikom priniesli novú tvár skupiny. Po dvoch akustických turné sme sa predviedli s elektrickými gitarami, bubnami, so svojimi svetlami, projekciou a skvelým zvukom. Turné bolo fantastické po všetkých stránkach. Ľudia sa smiali a dali nám obrovskú energiu, tešíme sa, že sa im to páčilo. Bolo to totiž iné, ako nás poznajú z letných festivalov," uviedol pre médiá Tomáš Yxo Dohňanský a dodal: "Sme radi, že nás fanúšikovia vnímajú ako normálnych chalanov. A po prvý raz mohli prostredníctvom videí a rozhovorov nazrieť do nášho súkromia. Jánovi Gorduličovi sme prezradili o sebe rôzne vtipné príhody, o škole, brigádach, skrátka také, ktoré o nás nikto netušil."

"Som veľmi šťastný, že som absolvoval toto turné. Bol to taký experiment a myslím si, že nám to s Janom Gorduličom dokonale vyšlo. Bol to mix dvoch rôznych vecí, ktoré spolu ešte nikto nespojil. Turné bolo iné, veľmi sa nám to páčilo. A myslím si, že aj fanúšikom. Napríklad sme zistili, že Jano Gordulič veľmi rád spieva, tak si s nami zaspieval na každom koncerte minimálne jednu pesničku," dodal Peter Ďuďo Dudák.

"Je to super. My chodíme so Silnými rečami v oveľa menšej zostave, takže som sa teraz cítil ako rocková hviezda. Technika, zvuk, viac fanúšikov. Zaspieval som si s chalanmi pesničku Vetroň a ľudia si myslia, že zo srandy falošne. Ale ja ju naozaj spievam falošne, aj keď by som chcel nefalošne. Tak, aby všetci vedeli," doplnil Ján Gordulič.

Bodku za turné dala v Bratislave skladba Oteckovia z rovnomenného televízneho seriálu, ktorú si s hexákmi prišli zaspievať herci Vladimír Kobielsky a Marek Fašiang. Letné koncerty odštartuje kapela na Bratislavskom majálese, kde bude 6. mája headlinerom. Počas leta bude hrať prakticky po celom Slovensku a fanúšikov privíta aj na "vlastnom" festivale Žákovic Open, ktorý bude 21. a 22. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach.

TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková