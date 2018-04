TASR

Do prípravy hokejistov SR pred MS sa zapojili už aj Jaroš s Jurčom

Na snímke obranca slovenskej hokejovej reprezentácie Christián Jaroš počas rozhovoru pred tréningom na zápasy Euro Hockey Challenge s Francúzskom v Piešťanoch 23. apríla 2018. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Piešťany 23. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia sa zišla v pondelok v Piešťanoch na ďalší cyklus prípravy pred odchodom na majstrovstvá sveta do Dánska. Generálny manažér Miroslav Šatan a tréner Craig Ramsay na zraze privítali dvoch hráčov zo zámoria, útočníka Tomáša Jurča a obrancu Christiána Jaroša. Kríldeník Chicaga Blackhawks však meškal a do Piešťan dorazil tesne pred začiatkom tréningu.

V týždni čaká reprezentáciu bohatý program. V stredu sa v Piešťanoch stretne v prípravnom zápase s Kórejskou republikou, o dva dni neskôr privíta v Nitre Francúzsko v rámci turnaja Euro Hockey Challenge. Generálkou pre Slovákov pred odchodom na sever Európy bude súboj s Francúzmi v sobotu 29. apríla.

Medzi prvými dorazil na pondelňajší zraz obranca Christián Jaroš. Ten odohral väčšiu časť sezóny na farme Ottawy Senators v Belleville, v NHL si zahral v dvoch zápasoch. Pozvánku do reprezentácie prijal s nadšením. "Som veľmi rád, že môžem reprezentovať Slovensko," povedal Jaroš, ktorého rovnako ako ostaných nováčikov pod trénerom Craigom Ramsayom čaká osvojenie si systému kanadského kouča. "S trénerom som sa o systéme ešte nerozprával, takže nič neviem, ale verím, že sa prispôsobím a pôjde to ľahko." Jaroš však sledoval zápasy proti Lotyšsku v Poprade a Michalovciach, prehľad teda má. "Z tribúny to vyzerá inak, mne sa to zdalo veľmi veľké, pretože v zámorí je užší ľad. Ale na priamo na ľade to bude úplne iné."

Na tréning sa tešil aj Andrej Sekera, ktorého však stále trápi poranené koleno a obranca Edmontonu Oilers nie je úplne fit. "Koleno vyzerá lepšie, budem múdrejší po tréningu. Ja by som chcel odohrať čo najviac zápasov v príprave, uvidíme, čo to povie. Ale nechcem nič siliť. Zariadim sa podľa seba. Ak to bude čo i len trochu tolerujúce, nemám problém," povedal Sekera, ktorý tak stále nemôže stopercentne potvrdiť štart na MS: "Ja sa zariadim podľa pocitov. Ak mám byť na ľade a necítiť sa na sto percent, potom je asi lepšie, aby som nezavadzal a dal priestor niekomu, kto je úplne zdravý. Ale ak to bude v norme, budem tolerovať aj menšiu bolesť."

Oproti nominácii na dvojzápas s Lotyšskom pripravil realizačný tím niekoľko zmien. V príprave nepokračujú obranca Peter Trška a útočníci Michel Miklík a Matúš Sukeľ. V ďalších dňoch pribudnú do tímu aj finalisti z najvyššej slovenskej a českej súťaže.