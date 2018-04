Vyhrala Elite Model Look a má hlavnú rolu v novom filme

TASR

Poznáte krásnu, talentovanú sestru Anny Geislerovej, Ester?

Dve nevesty a jedna svadba — Foto: Magic Box

Bratislava 23. apríla (OTS) - Známu českú herečku Annu Geislerovú nikomu predstavovať netreba. Len málokto však vie, že Anna alebo Aňa ako mnohonásobnú držiteľku prestížneho ocenenia Český lev zvyknú prezývať, pochádza až z troch sestier. Jedna z Aniných sestier, Ester Geislerová aktuálne hviezdi v hlavnej roli v novej českej komédii Dve nevesty a jedna svadba. Film vstupuje do kín tento týždeň, vo štvrtok 26. apríla.

Sestry Geislerové sa podobajú ako vajce vajcu. Zatiaľ čo Anna a Ester sa obe rozhodli pre hereckú dráhu, tretia zo sestier, Lenka (prezývaná aj Lela) si vybrala kariéru výtvarníčky a speváčky.

Do slovenských kín práve tento týždeň vstupuje nový český film Dve nevesty a jedna svadba, v ktorom si najmladšia zo sestier Geislerových, Ester zahrala hlavnú rolu Karolíny. Zatiaľ čo Karolíne (Ester Geislerová) vrcholia prípravy na svadbu, jej sestra Marie (Anna Polívková) pricestuje z Prahy domov na vidiek, pretože na svadbe sestry predsa nesmie chýbať. Príbeh sa však zamotá v okamihu, keď Marie zistí, že nastávajúcim jej sestry je Jiří (Jaroslav Plesl), jej láska z mladosti. Po prvom stretnutí Marie a Jiřího je jasné, že stará láska nehrdzavie... Zamotaná česká lovestory sa rozuzlí v kinách už 26. apríla.

Čo Ester Geislerovú najviac bavilo na nakrúcaní filmu Dve nevesty a jedna svadba? „Staré dobré klišé - dobrá partia. Eva, Bob, Anička, Jarda, Honza - všetci sú veľmi vtipní, bolo mi cťou si s nimi zaglosovať,“ spomína na nakrúcanie. Ako dodáva, na pľaci ju najviac zo všetkého baví, keď má príležitosť improvizovať. Takých príležitostí počas nakrúcania Dvoch neviest a jednej svadby vraj mala niekoľko: „Užila som si hádku s Evou Holubovou, hlavne i pretože som bola celú dobu za dverami.“ Ako Ester spomína na spoluprácu s režisérom Tomášom Svobodom? „Tomáš má veľký dar, že nemá v konverzácii žiadne tabu, takže sa s ním dá baviť o všetkom. Je to teoretik humoru, nedáva si servítky pred ústa a to vás v práci buď zablokuje alebo motivuje a pri ňom platí to druhé,“ dodáva herečka.

Dve nevesty a jedna svadba (Foto: Magic Box)

Ester, ktorá je takmer o desať rokov mladšia, než jej dve sestry, vyštudovala výtvarnú školu. Okrem herectva ju zviditeľnila i kariéra v modelingu. V roku 2002 sa stala víťazkou Elite Model Look pre Českú republiku. V súčasnosti je Ester Geislerová považovaná za jednu z najnadanejších mladých českých herečiek novej generácie. K jej najvýznamnejším úlohám patrí postava Krystýny z televízneho filmu režiséra Viktora Polesného Hodina tance a lásky a hlavná rola Ágnes v experimentálnej snímke F. A. Brabce Krysař. Zahrala si tiež v televíznej inscenácii Vražda kočky domácí a vo filme Snowboarďáci.

Réžie filmu Dve nevesty a jedna svadba sa ujal Tomáš Svoboda (Jak se zbavit nevěsty, Hodinový manžel), scenár spolu s ním napísal Marcel Bystroň (Jak se zbavit nevěsty, Kameňák 4, Post Coitum). V hlavných úlohách okrem Ester Geislerovej (Horem pádem, Snowboarďáci, Doblba!) a Anny Polívkovej (Špindl, Pohádky pro Emu, Dědictví aneb Kurva se neříká), diváci uvidia Evu Holubovú (Líbaš jako ďábel, Líbaš jako Bůh, Odcházení), Bohumila Klepla (Manžel na hodinu, Kameňák 4, Perfect Days) a Jaroslava Plesla (Kvarteto, Anděl Páně 2). Komédiu Dve nevesty a jedna svadba do slovenských kín uvedie distribučná spoločnosť Magic Box.

O filme: Marie (Anna Polívková) je typická mestská single. Pracuje síce ako úspešná televízna moderátorka, ale vo vzťahoch má dar priťahovať samých blbcov. Naopak jej sestra Karolína (Ester Geislerová) už toho pravého našla a plánuje svadbu. Práve kvôli tomu Marie prichádza po dlhej dobe za rodinou na návštevu do svojej rodnej dediny. Doma stretáva svoju dávnu lásku, Jiřího (Jaroslav Plesl). V okamihu je jasné, že ich city nie sú minulosťou a skončia spolu v posteli. Celá vec má, však jeden veľký háčik. Práve Jiří je totiž snúbencom jej sestry...

