Dnes o 17:15 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Vďaka tomuto mužovi USA dodržia Parížsku klimatickú dohodu. Sám zaplatí sľúbených 4,5 milióna dolárov

Bývalý newyorský starosta, ktorý sa dlhodobo zasadzuje za boj proti globálnemu otepľovaniu, poskytol donáciu prostredníctvom svojej dobročinnej nadácie.

Michael Bloomberg, archívne foto. — Foto: TASR/AP

Berlín 23. apríla (TASR) - Bývalý newyorský starosta Michael Bloomberg daroval 4,5 milióna dolárov úradu OSN, ktorý dohliada na rokovania o klimatickej zmene. Sekretariát Rámcovej zmluvy OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) totiž bojuje s nedostatkom zdrojov v dôsledku rozpočtových škrtov americkej vlády.

„Amerika sa k niečomu zaviazala a ako Američania máme zodpovednosť to splniť, ak to nerobí vláda. Ja som toho schopný. Áno, pošlem organizácii šek so sumou, ktorú Amerika sľúbila, ako keby to dostali od samotnej vlády,“ vyjadril sa pre CBS Bloomberg.

Bloomberg, ktorý sa dlhodobo zasadzuje za boj proti globálnemu otepľovaniu, poskytol donáciu prostredníctvom svojej dobročinnej nadácie, informovala v pondelok agentúra AP. Bloomberg tak chcel ukázať, že USA sú stále zaviazané parížskej klimatickej dohode, a to napriek plánom prezidenta Donalda Trumpa vystúpiť z nej.

Americký Kongres znížil financovanie UNFCCC so sídlom v nemeckom Bonne zo 7,5 milióna dolárov v predchádzajúcich rokoch na tri milióny pre tento rok. Bloombergova nadácia vo vyhlásení uviedla, že dôjde aj k ďalším donáciám, ak Spojené štáty v roku 2019 neprispejú do rozpočtu UNFCCC svojím podielom.