TASR

Dnes o 15:39 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Šmicera potešilo, že sa Liverpool vyhol Realu, proti AS ho favorizuje

Úvodné stretnutia semifinále sú na program už tento týždeň, Liverpool hostí AS Rím v utorok, o deň neskôr sa hrá v Nemecku.

Na snímke bývalý český futbalový reprezentant Vladimír Šmicer počas slávnostného predstavenia trofeje Ligy majstrov v Auparku, 19. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 23. apríla (TASR) - Bývalý český futbalista Vladimír Šmicer si pred žrebom semifinále Ligy majstrov prial, aby sa jeho niekdajší zamestnávateľ FC Liverpool vyhol Realu Madrid. Želanie sa mu splnilo, anglický zástupca sa stretne s AS Rím, zatiaľ čo víťaz najprestížnejšej európskej klubovej súťaže z minulých dvoch ročníkov narazí na Bayern Mníchov.

Úvodné stretnutia semifinále sú na program už tento týždeň, LFC hostí AS v utorok, o deň neskôr sa hrá v Nemecku. "Real Madrid je momentálne obrovský favorit. V španielskej lige sa šetrí a sústredí sa na LM. Bayern má šancu vyradiť ho v dvojzápase, pred žrebom som sa chcel vyhnúť Realu, lebo si myslím, že je reálnejšie zdolať ho v jednom než v dvoch dueloch," povedal Šmicer, ktorý považuje talianskeho protivníka za schodnejšiu cestu: "Nechcem nikoho podceňovať, nikto nečakal, že FC Barcelona môže vypadnúť po víťazstve 4:1, mohol vypadnúť aj Real. Už vôbec nikto nečakal, že Juventus Turín môže takto zabojovať. Keď sa dostanete do semifinále, musíte mať silu, všetci sú tam zaslúžene. Málokedy sa stane, že sa tam ocitnete náhodou. Liverpool je mierny favorit, no rozhodne sa až na ihrisku. Verím, že najmä Mohamed Salah sa bude chcieť ukázať proti Rímu, odkiaľ prišiel."

Liverpoolčania sa budú spoliehať práve na čerstvého držiteľa ocenenia pre najlepšieho hráča najvyššej anglickej súťaže podľa Asociácie profesionálnych futbalistov (PFA). Jeho výkony, ako aj ďalších členov útočného tria Sadia Maneho a Roberta Firmina budú potrebovať, pokiaľ chcú pomýšľať na celkový triumf. V Premier League ho v tomto ročníku opäť nedosiahli: "V anglickej lige má Liverpool trochu problém, odkedy vznikla Premier League, ešte nebol majster. Snaží sa to vynahradiť v ostatných súťažiach, chlapci podávajú v tejto sezóne LM skvelé výkony už od základnej skupiny, v play off vyradili FC Porto aj veľkého favorita Manchester City. Nakoplo ich to, po odchode Philippeho Coutinha sa zomkli, Salah, Mane a Firmino majú istotu, že budú hrať každý zápas. Tréner Jürgen Klopp im dáva totálnu voľnosť a oni mu to vracajú. Celý tím na nich pracuje, oni strieľajú góly a dokážu rozhodovať zápasy, obzvlášť to platí o Salahovi."

Štyridsaťštyriročný Šmicer navštívil minulý týždeň Bratislavu ako ambasádor originálnej trofeje LM. Nad hlavu ju zdvihol v roku 2005, keď "Červení" vybojovali piaty a zatiaľ posledný titul európskeho klubového šampióna. "Mali sme šťastie, že sme zvíťazili po piaty raz, takže sme si mohli nechať originál trofeje. Človek si pri pohľade na ňu zakaždým spomenie, samozrejme, som nesmierne rád, že sa mi ju podarilo získať. Bol to nezabudnuteľný zážitok pre mňa i pre všetkých fanúšikov Liverpoolu. Pre mňa to bolo o to zvláštnejšie, že to bol môj posledný zápas za Liverpool. Koniec nemohol byť lepší, aj keď som po víťazstve dúfal, že ešte dostanem na rok zmluvu, po takom zápase sa mi nechcelo odísť. Vtedajší tréner Rafael Benitez si však už vybral iných hráčov. Byť súčasť histórie takéhoto klubu je česť," pokračoval Šmicer.

Hoci v istanbulskom finále proti AC Miláno, v ktorom anglické mužstvo vyrovnalo z 0:3 na 3:3 a uspelo v jedenástkovom rozstrele, nefiguroval v základnej zostave, zaradil sa medzi ústredné postavy pamätného súboja: "Nastúpil som za stavu 0:1, po prvom polčase bolo 0:3, tak som si hovoril, že som tomu príliš nepomohol. Veľmi dôležitý bol prvý gól, ktorý nám dodal trocha sebavedomia. Som rád, že pri mojom zásahu sa Milan Baroš uhol, ktovie, ako by to dopadlo, keby sa mu to nepodarilo, lebo rozhodovali centimetre. V tom čase som vedel, že máme aj na tretí gól, že ho tam nejako dotlačíme. Priamo v Istanbule nás podporovalo 40.000 priaznivcov, keď sme vychádzali na druhé dejstvo, spievali chorály, ako keby sme 3:0 viedli my. Trénovali sme všetko, ale nie to, že budeme po polčase prehrávať 0:3. Keby bolo takéto každé finále, myslím si, že fanúšikovia by sa nesťažovali."

Šmicer plní úlohu čiastočného ambasádora aj v LFC, kde ako hráč pôsobil v rokoch 1999 až 2005: "Klub má troch stálych ambasádorov Robbieho Fowlera, Garyho McAllistera a Iana Rusha. Keď potrebujú viacerých, s Patrikom Bergerom (ďalší bývalý hráč FC Liverpool, pozn.) cestujeme predovšetkým do Ázie do Hongkongu či Singapuru, ale nedávno sme boli aj na Malte. Reprezentujeme klub, občas ma pozvú na Anfield, vo VIP lóži sa stretnem s fanúšikmi. Je príjemné, že na nás nezabudli. Okrem toho sa skôr bavím životom, veľa cestujem, s Patrikom hráme aj za starú liverpoolsku gardu. Baví nás golf, trocha podnikám."