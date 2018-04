TASR

Psychológ u zubára?

Čakáreň u lekára je často miestom, kde sa pacienti navzájom podelia o svoje problémy, priebeh ochorenia, nástrahy, „zaručené pravdy“ a samozrejme – s skúsenosti s lekárom.

Psychológ u zubára? — Foto: Schill Dental Clinic

Bratislava 23. apríla (OTS) - V jednej z nich, u stomatológa, sme načúvali. O čom sa popri čakaní na ošetrenie v zubárskom kresle najčastejšie rozpráva?

O strachu a bolesti

Začali sme však v ordinácii MUDr. Alexandra Schilla, primára špičkovej stomatologickej kliniky s jednoduchou otázkou. Aké sú najčastejšie problémy, s ktorými za vami klienti chodia?

„Ideálny stav by bol, ak by k nám prišiel pacient v rámci prevencie, napríklad na dentálnu hygienu, čiže v prípade, kedy nemá žiadny problém. Vtedy vieme pekne sledovať, čo sa v ústach deje, vieme zachytiť prípadný problém v úplne počiatočnom štádiu, a tak ho aj riešiť rýchlo a efektívne, bez väčších zásahov. Najčastejšie k nám chodia ľudia, ak už problém majú - či už ide o akútnu bolesť, alebo naopak dlhodobo neriešený stav, napríklad zlomený či inak poškodený zub, celkovo zanedbaný chrup… Neraz sme v pacientových očiach ako “posledná” možnosť po tom, čo navštívil niekoľko ambulancií a jeho problém stále trvá. Riešime ako estetické, tak i chirurgické zákroky,“ vysvetľuje lekár.

Už ste tu boli? Čo vám prvýkrát robili?

„Pri prvej návšteve pacient najskôr vyplní dotazník spoločne s našou asistentkou. Tá mu aj podrobne vysvetlí ako klinika funguje, oboznámi ho so zubnou ambulanciou, pričom si pacient môže vybrať z nášho tímu ošetrujúceho zubára. Pri úvodnom, vstupnom vyšetrení zaznamenáme stav chrupu, slizníc, uzlín, jazyka, kĺbov a slinných žliaz. Súčasťou vstupného zubného vyšetrenia je u nás štandardne aj RTG. Po týchto vyšetreniach máme základný obraz o pacientovom chrupe. V prípade potreby podstúpi pacient CT-čko. Východiskom pre akýkoľvek ďalší postup, ošetrenie je profesionálna dentálna hygiena. Toto všetko absolvuje na jednom mieste, bez stresu a bez dlhého čakania,“ ubezpečuje s úsmevom sestra Táňa.

Naozaj vás to nebolelo?

Bolesť je prvý a najčastejší dôvod, prečo zaklopeme zubárovi na dvere. Zvyčajne vtedy, keď je náš problém v ústach akútny. Bolesť stojí aj za tým, že práve z obavy z nej neraz odkladáme návštevu stomatológa na neurčito, pričom problém v ústach nijako nevyriešime, iba zhoršujeme. Ružové pilulky jednoducho odborný zákrok nenahradia. „U nás riešime bolesť, strach z nej, takpovediac v dvoch líniách. Na jednej strane je anestézia – lokálna či celková. K eliminovaniu negatívneho zážitku do značnej miery prispieva moderná technológia a jej využívanie v praxi. Presné a jemné prístroje urýchľujú diagnostiku, skracujú čas zákroku a o kvalite ani nehovoriac. Napríklad cez lupové okuliare alebo mikroskop vidíme problém do najmenších detailov a hĺbky. Doslova a do písmena ...“ Na to, ako sa pacient cíti vplýva určite aj prostredie, v ktorom na zákrok čaká, rovnako aj priestor ordinácie. Bez debaty i prístup personálu a ošetrujúceho lekára. Povedzme si, že toto všetko je v najlepšom poriadku, no pacient sa strachu zo zubára nevie zbaviť, nedokáže ho prekonať. „Treba o tom rozprávať. A najlepšie s odborníkom na dušu, ktorý vie ako počúvať, tak aj poradiť techniky, čo pacientovi pomôžu strach zo seba striasť. U nás majú pacienti, ešte predtým, ako sadnú do kresla, možnosť navštíviť psychológa. Stačí si s ním dohodnúť stretnutie a otvorene sa mu so svojimi obavami zveriť,“ dodáva primár.

Počuli ste, že tu majú aj psychológa?

So strachom sa dá pekne pracovať – to sú slová psychologičky Marcely Korčekovej, ktorá vybrala len niekoľko základných argumentov, prečo sa oplatí do debaty o strachu zo zubára pustiť. Ako môže byť stretnutie s ňou pre vás užitočné?

- Pomôže identifikovať, čo spôsobuje vaše obavy, úzkosť a strach zo zubára

- Vysvetlí základné stratégie ako zvládať strach

- Naučí vás relaxačné techniky a pomôže vám myseľ nastaviť pozitívne

- Pochopíte, že pozitívne postoje vedú k pozitívnym pocitom a naučíte sa ich zakomponovať do svojho života

- Pomôže vám posilniť vašu sebadôveru a sebavedomie, a to bude viesť k eliminácii strachu vo vašom živote

- Pochopíte, že robiť si starosti a vytvárať katastrofické scenáre vedie k strachu a znižuje vašu kvalitu života

Prečo je spolupráca s psychológom žiadúca?

- Pomôže vám redukovať úzkosť a obavy z operácie

- Posilnenie ochoty pacienta dodržiavať liečbu navrhnutú lekárom

- Lepšia spolupráca pacienta s lekárom

- Rýchlejšie hojenie rán po operácii

- Viac komfortu pre pacienta aj lekárov

Porozmýšľajte o tom. Aj popri zapíjaní ružovej tabletky proti bolesti. Poradiť sa s psychológom je určite účinnejšie. Ako na to?

„Aby sa pacient nebál“