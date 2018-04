Kristína Jurzová

Dnes o 20:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Dávid vždy miloval babičkin vývar. V dospelosti mu chýbal, a tak začal sám vyrábať poctivé vývary podľa jej tradičného receptu

Poctivo, zdravo, ekologicky a ešte k tomu ako od babičky. Tradičný vývar mladého Slováka vás nielen zasýti, ale ušetrí vám aj čas.

Dávid Šramko a jeho poctivý domáci vývar. — Foto: Facebook/Domáci vývar

BRATISLAVA 23. apríla (Dobré noviny) – Slovenská rodina si bez neho nevie predstaviť svoj nedeľný obed. Rovnako ani mladí po prehýrenej noci. Tradičný vývar však nie je vždy taký tradičný, ako by sme si mysleli. Dávid Šramko (21) mu však svojou jedinečnou receptúrou zachraňuje meno a ukazuje, že sa to dá robiť aj bez bujónov. Poctivo, zdravo a ešte aj ekologicky. Za jeho kvalitnou receptúrou sa skrýva veľa precestovaných kilometrov a pozbieraných receptov od starých mám. Tie ho totiž naučili, ako vyrobiť pravý a silný Domáci vývar, ktorý vás nielen zasýti, ale aj zbaví rôznych neduhov.

Tajomstvo starej mamy

Dávid pochádza z veľkej rodiny, v ktorej bolo jedlo vždy základom. Často sa totiž stretli iba za jedným spoločným stolom, a tak sa kvalitné a chutné jedlo stalo dôležitým prvkom, ktorý spája ich rodinu. Teplo domova udržiavala predovšetkým jeho stará mama, „ktorá, samozrejme, robila ten najlepší vývar“.

Foto: Facebook/Domáci vývar

Tak ako väčšina mladých ľudí, aj Dávid miluje cestovanie. A práve vďaka potulkám svetom a ochutnávaniu miestnej gastronómie zistil, že takmer každá kultúra vo svojej kuchyni využíva vývar ako základ pre množstvo jedál. „Keď som sa nad tým zamýšľal, uvedomil som si, že u nás sa dajú zohnať iba bujóny. Každý správny kuchár však potrebuje mať pravý domáci vývar po ruke. Čím dochutíte omáčky, rizotá alebo rôzne druhy mäsa? No predsa silným vývarom. Čo ale v prípade, že sa vám zrovna minul ten, ktorý ste si odložili z posledného varenia? A tak som našiel riešenie...“ vysvetľuje Dávid, prečo sa rozhodol vyrábať pravý domáci vývar, ktorý bude mať zákazník vždy po ruke.

Foto: Facebook/Domáci vývar

Riešenie síce našiel, no výzvou bolo pre neho nájsť aj správny pomer surovín, dobu varenia a dochutenie. Pri hľadaní toho pravého receptu sa inšpiroval špičkovými kuchármi a odborníkmi v gastronómii. Dôležité však bolo pre neho aj vedomie, že každá domácnosť má svoj tradičný recept na vývar a ten svoj považujú za najlepší. „Naše tajomstvo teda tkvie aj v zápiskoch našej starej mamy,“ prezradil s úsmevom pre Dobré noviny.

Domácky a lokálne

Recept je síce jedna vec, no je vám zbytočný, ak nemáte kvalitné suroviny. „Aj napriek tomu, že sa vám môže zdať, že príprava a výber surovín sú jednoduché záležitosti, my vám vieme zaručiť, že to tak nie je. Naše vývary zásobujú až šiesti dodávatelia. Zistili sme totiž, že každý je niečím jedinečný. Máme napríklad špecialistu na mrkvu, ale aj špecialistu na mäso. Niečo vám však poradím – úplne najlepší sú lokálni dodávatelia.“

Foto: Facebook/Domáci vývar

V ponuke majú zatiaľ tri druhy vývaru. Základom je kurací a hovädzí, no vegetariáni si tiež prídu na svoje vďaka prírodnej zeleninovej receptúre. „Zákazníci si však začali žiadať aj jeden špeciálny a na jeho receptúre intenzívne pracujeme. Ide o Detský vývar. Nebude to vývar zo zlých detí, ale taký, ktorý bude úplne bez alergénov a bez soli, čiže dokonalý produkt aj pre ľudí s rôznymi intoleranciami. Časom plánujeme vyjsť aj s divinovým vývarom, ktorý je síce menej známy, ale vieme vám zaručiť, že vašim jedlám dodá nečakaný šmrnc,“ prezrádza svoje plány Dávid.

Ako spoznať kvalitu

Keďže momentálne žije v Bratislave, tu má aj svoju novú výrobňu. Na príprave skvelej domácej polievky sa podieľa dovedna sedem ľudí, pričom každý má svoju špeciálnu pozíciu, ktorá je dôležitá na to, aby mal výsledný produkt tú správnu chuť a kvalitu. Ako tvrdí Dávid, výroba Domácich vývarov je rôzna a záleží od druhu vývaru. Od začiatku až po hotový produkt to však trvá približne dvanásť hodín.

Foto: Facebook/Domáci vývar

A práve táto zvýšená pozornosť, ktorú venujú receptúre, odlišuje ich Domáci vývar od tých bujónových. Ľudia sú podľa Dávida na tie žlté bujónové síce zvyknutí, pretože sú lacné, no spotrebiteľov upozorňuje na ich nezdravý obsah, ale aj obal: „Vo svete nám konkuruje napríklad vývar balený v tetrapacku, ale je plný dochucovadiel, solí a konzervantov. Všetkým týmto umelým chutiam sa my vyhýbame, a práve preto balíme produkty do skla a dochucujeme ich iba tými správnymi prírodnými ingredienciami, ktoré vzídu zo spoločného varenia.“

Foto: Facebook/Domáci vývar

A ako teda zákazník rozozná pravý vývar od žltej „žbrndy“, okolo ktorej sliepka ani neprebehla? „Je to jednoduché. Pri toľkom ochutnávaní sme zistili, že pravý vývar je naozaj jemný. Štípanie na jazyku a neprirodzená chuť soli sú znakmi toho, že to, čo jete, nie je ten správny vývar. V reštauráciách vám radi naservírujú bujóny a vývary z prášku, lebo je to jednoduché na prípravu. Ľudia si už zvykli na vegetu a glutamán sodný, no my sa ich snažíme od toho odnaučiť,“ ozrejmuje Dávid filozofiu svojho podnikania a kulinárstva.

Šetrí čas

Jeho tradičnú domácu polievku si môžete kúpiť v rôznych obchodných sieťach a spoznáte ju vďaka tomu, že je balená v skle. Ide o ekologický variant, pretože sklo je 100 % recyklovateľné. Skvelé je však predovšetkým aj preto, že tento materiál je zdravotne nezávadný, a tak neznehodnocuje obsah.

Foto: Facebook/Domáci vývar

Jeho výhodou je aj takmer pollitrový objem, ktorý je naozaj spratný. Môžete si ho zbaliť napríklad do ruksaku a pokojne sa vybrať na cesty tak ako Dávid, ktorý takýmto spôsobom hľadá nové kuchynské tipy a triky. Vytiahnuť ho však môžete aj v nedeľu, keď sa vám nechce prestáť celé dopoludnie za platňami. Hlavnou ideou Dávidovho Domáceho vývaru je totiž ušetriť ľuďom čas a priniesť na každý stôl taký vývar, aký si pamätajú od babičky.