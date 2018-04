TASR

Dnes o 14:32 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Kiska: Slovensko sa má od Slovinska čo učiť v oblasti cestovného ruchu

Vzťahy medzi obidvoma krajinami označil Andrej Kiska za absolútne bezproblémové a priateľské. Oba štáty sú v EÚ, v NATO a majú rovnakú menu euro.

Andrej Kiska, archívna snímka. — Foto: TASR Pavol Zachar

Ľubľana 23. apríla (TASR) – Slovensko a Slovinsko sú krajiny, ktoré majú k sebe blízko či už rozlohou, počtom obyvateľov a obe majú tiež nádhernú prírodu. Slovensku však možno trochu chýba more, ktoré Slovinsko má. Skonštatoval to v pondelok v Ľubľane prezident Andrej Kiska počas oficiálnej návštevy Slovinska.

Možno preto je podľa neho rozdielny pomer medzi slovenskými turistami, ktorí odchádzajú do Slovinska a slovinskými, čo prichádzajú na Slovensko. "Máme sa od vás v tomto smere čo učiť," dodal Kiska na tlačovej konferencii po rokovaní so slovinským prezidentom Borutom Pahorom. V Slovinsku totiž dosahuje cestovný ruch 12 % hrubého domáceho produktu (HDP), na Slovensku je to len niečo viac ako 2 %. "A pritom má Slovensko nádhernú krajinu," zhodnotil prezident.

Pre krajiny takýchto rozlôh je však podľa hlavy štátu dôležité vymieňať si najlepšie skúsenosti a pochopiť, čo sa dá z tej druhej krajiny naučiť. "Byť malou krajinou je aj výhodou, veľa zmien sa dá uskutočniť veľmi rýchlo. Len musíme byť otvorení, pozerať sa a byť ochotní veci meniť," uviedol Kiska. Súčasťou slovenskej delegácie, ktorá sa nachádza v Slovinsku, sú aj podnikatelia. Prezident preto verí, že naberú nové skúsenosti.

Vzťahy medzi obidvoma krajinami označil Kiska za absolútne bezproblémové a priateľské. Oba štáty sú v EÚ, v NATO a majú rovnakú menu euro. Podobne aj slovinský prezident Pahor označil politickú spoluprácu krajín za vzornú. Vyzdvihol, že slovenský prezident bol prvým zahraničným štátnikom, ktorý položil veniec k Pamätníku obetiam všetkých vojen. "Je to historický deň," konštatoval Pahor.

Pre Kisku to bola podľa jeho slov veľká česť, že si mohol ako prvý prezident uctiť obete všetkých vojen pri tomto novootvorenom pamätníku. Doplnil, že Slovensku takýto podobný pamätník chýba a je možno načase diskutovať o ňom.

Vo vzájomnej diskusii sa obaja prezidenti venovali aj niektorým problémom, ktoré majú krajiny spoločné. Napríklad v rovnaký deň podali demisie premiéri oboch krajín. Slovensko však už má novú vládu a Slovinsko čakajú voľby.

Obe krajiny zároveň deklarovali, že chcú byť v centre Európskej únie (EÚ). Kiska tiež upozornil, že v oboch štátoch zaznieva silná ruská propaganda. "Cez rôzne typy kanálov sa Rusi snažia našu EÚ rozdeliť," uviedol slovenský prezident. Rusko totiž podľa jeho slov nechce silnú EÚ, chce ju rozdrobiť na malé krajiny, v ktorých môže silnejšie využívať svoj vplyv. Prezidenti sa zároveň zhodli aj v postoji, že EÚ by mala byť otvorená v prijímaní nových krajín.

Prezident Kiska vystúpi v rámci návštevy Slovinska aj na slovensko-slovinskom podnikateľskom fóre. Do vlasti by sa mala hlava štátu vrátiť v pondelok vo večerných hodinách.