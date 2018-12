Dobré noviny

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní 5 najlepších rozhovorov roku 2018 v Dobrých novinách

Dobré noviny vám už vyše šiestich rokov prinášajú najviac pozitívnych správ ale aj reportáží a rozhovorov s inšpiratívnymi ľuďmi. V roku 2018 sme sa navyše začali intenzívnejšie sústrediť na videorozhovory a tento formát ste si veľmi rýchlo obľúbili a tak v nich plánujeme pokračovať aj v roku 2019. Natočili a napísali sme stovky rozhovorov a preto vybrať päť najlepších bola mimoriadne ťažká úloha, nakoniec sme sa rozhodli vyberať ich podľa čitateľskej obľúbenosti. Toto je pätica najlepších rozhovorov, ktoré vás v roku 2018 zaujali najviac.

1. Marek Herman

Ako vyzerá dobrá výchova dieťaťa? Jednoduché návody na ňu neexistujú. Dieťa však potrebuje dve základné veci. Aké to sú, to nám prezradil uznávaný český psychológ Marek Herman.

Uznávaný český pedagóg: Nesnažte sa byť supermamy. Mamička môže byť nežná, len keď je odpočinutá

2. Gabriela Herényiová

Chlapcom chýbajú mužské vzory, muži sa boja osamostatniť a najčastejšia príčina rozvodov nikoho neprekvapí. So školskou psychologičkou Gabrielou Herényiovou sme sa rozprávali o výchove detí a o tom, ako ju robiť správne a ako ju určite nerobiť.

Uznávaná psychologička: Od mužov očakávame správanie, ktoré u svojich otcov nikdy nevideli

3. Alexandra Varšová

Precestovala kus sveta a aj také krajiny, kde je plastová fľaša v prírode taká bežná ako kameň. Lenže nie pre ňu, a preto sa teraz snaží zlepšiť aspoň svoje milované Košice.

Saška prešla kus sveta a vrátila sa na východ. V Košiciach už zajtra otvorí prvý obchodík, v ktorom kúpite potraviny bez obalu

4. Zuzana Zimová

Mení sa všetko okolo nás a spôsob výchovy nie je výnimkou. S deťmi však treba hlavne komunikovať a byť trpezlivý.

Pedagogička: Dieťa z domu odchádza celý život. Treba ho nechať ísť a z diaľky mu držať chrbát

5. Branislav Diďák

Po 26 rokoch aktívnej služby v policajnom zbore odišiel do civilu v hodnosti plukovníka. Dnes so svojím tímom pripravuje komplexnú reformu polície. Ako sám hovorí, podľa jeho indícií vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej určite vyšetria, ale sám sa obáva rozuzlenia, pretože by mohlo otriasť Slovenskom rovnako ako samotná vražda.

Bývalý policajt: Podľa mojich indícií Kuciakovu vraždu vyšetria. Obávam sa rozuzlenia, lebo otrasie Slovenskom