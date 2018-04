TASR

Lipták bude kandidovať na post prezidenta Slovenského zväzu hádzanej

Súčasným prezidentom SZH je Jaroslav Holeša, ktorý je vo funkcii od októbra 2010.

Martin Lipták, archívna snímka. — Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 23. apríla (TASR) - Martin Lipták sa bude uchádzať o post prezidenta Slovenského zväzu hádzanej (SZH). Bývalý československý reprezentant a neskôr tréner oficiálne oznámil svoju kandidatúru v pondelok, presne dva mesiace pred volebnou konferenciou SZH. Tá sa uskutoční v sobotu 23. júna.

"Slovenská hádzaná si zaslúži viac. Môj pohľad na ňu je diametrálne odlišný ako má súčasné vedenie a chcem veci zmeniť k lepšiemu," vysvetlil svoj krok Lipták. Rodák z Košíc predstavil štyri základné body, ktoré sú pilierom jeho programu. "Chcem, aby slovenská hádzaná bola vo svete opäť značkou. Mali sme ju, ale neuveriteľne sme spadli."

Päťdesiatštyriročný Lipták je momentálne šéftrénerom extraligového HC Sporta Hlohovec. Od mája 2015 do konca augusta 2017 viedol slovenskú mužskú reprezentáciu. "Chcem to robiť poctivo. Potrebujeme pomôcť regiónom, kde sú veľmi zlé podmienky. Hádzanú medzi deťmi vytláčajú iné športy a trvá to už veľmi dlho. Musíme sa zamerať na zvýšenie hádzanárskej základne, Presadzujem transparentnosť a otvorenosť, chcem sa zamerať aj na vzdelávanie a novú metodiku. Zväz musí pracovať ako servis a pomoc pre kluby a nie naopak. Verím, že hnutie predvedčím, že viem, ako sa to má robiť."

