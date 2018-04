TASR

Učitelia sa majú možnosť rozvíjať prostredníctvom mentoringu

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 23. apríla (TASR) - Nezisková organizácia Leaf otvára siedmy ročník Individuálneho rozvojového programu učiteľa (IRPU). Mentoringovo-koučingový program je určený pre učiteľov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl, ktorí majú záujem rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke. TASR o tom informoval Martin Procházka z organizácie Leaf.

Individuálny rozvojový program učiteľa prebieha priamo v triede učiteľa s jeho žiakmi. "Prístup mentora zohľadňuje potreby a osobitosti každého učiteľa. Stretnutia s mentorom prebiehajú s frekvenciou približne raz za dva týždne, počas ôsmich mesiacov trvania programu," uviedol Procházka. Mentor navštevuje vyučovacie hodiny, do ich priebehu ale nezasahuje, iba ich pozoruje a následne ich spolu s učiteľom rozoberá z didaktického aj osobnostného hľadiska. "IRPU je veľmi prínosný mechanizmus, ktorý nahrádza niečo, čo v našom školstve chýba, a čo je zároveň jedinou účinnou cestou pre profesný rozvoj učiteľa. Bez spätnej väzby, podnetov, inšpirácií, otázok by som nemala šancu pracovať na sebe," zhodnotila zapojenie sa do programu Lenka Ditte, učiteľka z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave.

Program je možné absolvovať bez ohľadu na mesto, v ktorom učiteľ pôsobí. Stretnutia s mentorom prebiehajú buď osobne alebo prostredníctvom videorozhovoru a videonahrávok z vyučovacích hodín.

IRPU je výberovým programom, pričom rozhodujúcimi kritériami výberu uchádzačov je vnútorná motivácia, ochota a chuť pracovať na sebe a potenciál robiť zmeny. "Cieľom nášho programu je pomôcť čo najväčšiemu počtu učiteľov vytvárať pre svojich žiakov čo najlepšie podmienky na celostný rozvoj," uviedla koordinátorka programu Jana Balážová.

Program IRPU absolvovalo už 150 učiteľov z rôznych častí Slovenska. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla na stránke www.irpu.leaf.sk.