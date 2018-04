TASR

Pozornosť v semifinále medzi LFC a Rímom púta Salah: Som plný emócií

Salah v prebiehajúcej sezóne strelil vo všetkých súťažiach 41 gólov, osem z nich v LM. V PL už dal 31 gólov.

Mahamed Salah, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 23. apríla (TASR) - Úvodné semifinále futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 bude mať v utorok 24. apríla trochu neočakávané obsadenie. Na Anfielde domáci FC Liverpool vyzve AS Rím a duel bude výnimočný pre bývalého útočníka Rimanov Mohameda Salaha. Egypťan prestúpil vlani v lete z "večného mesta" do Liverpoolu za 42 miliónov eur a v Premier League sa stal dominantným zakončovateľom, čo mu najnovšie vynieslo aj prestížnu cenu pre najlepšieho hráča sezóny v lige podľa Asociácie profesionálnych futbalistov (PFA).

Salah v prebiehajúcej sezóne strelil vo všetkých súťažiach 41 gólov, osem z nich v LM. V PL už dal 31 gólov, čím vyrovnal rekord Alana Shearera (1995/1996), Cristiana Ronalda (2007/2008) a Luisa Suareza (2013/2014). Do konca súťaže zostávajú tri zápasy, takže egyptský reprezentant má šancu maximum aj prekonať. Absolútny rekord v počte gólov v jednom ročníku Premier League drží Andy Cole, v sezóne 1993/1994 dal za Newcastle United 34 gólov, no vtedy sa hralo až 42 zápasov.

Dvadsaťpäťročný Salah má Rím stále v srdci. "Hral som tam dva roky a nebude to pre mňa ľahké. Stále je vo mne veľa emócií. Každý deň s niekoľkými hráčmi AS komunikujem, napríklad včera som sa rozprával s Francescom Tottim. Nebude to jednoduché, stále milujem to mesto, ten klub a viem, že aj jeho fanúšikovia ma majú stále radi. Poznám ich, viem ako hrajú a môžem povedať, že to nebudú ľahké zápasy. Bude to pre mňa veľmi emotívne, dva roky som bojoval za nich a teraz sa tam po ôsmich mesiacoch vrátim a budem bojovať proti nim," citoval Salaha SkySports.

Pravý obranca Rimanov Bruno Peres poslal Salahovi jasný odkaz: "Varujeme ho, aby neskúšal nič špeciálne, lebo pôjde k zemi. Pred zápasom sa o priateľstve nerozprávame, po ňom samozrejme áno. Vieme, čoho je schopný a že má teraz brilantnú formu." Na margo ofenzívnej hrozby zo strany Egypťana sa vyjadril aj obranca Kostas Manolas, ktorého gól na 3:0 vyradil Barcelonu. "Nechceme mu dovoliť skórovať. A keďže sme vyradili Barcelonu a Lea Messiho naším tímovým výkonom, môžeme to dokázať opäť proti Salahovi rovnakým spôsobom. Samozrejme, ľahké to nebude, ale sme pripravení," citovala ho La Stampa.

"Vlci" dokázali eliminovať vo štvrťfinále FC Barcelonu potom, ako na Camp Nou prehrali 1:4, ale v domácej odvete senzačne vyhrali 3:0. "The Reds" dvakrát zvíťazili nad suverénom v PL Manchestrom City, najprv doma 3:0 a potom aj na Etihad Stadium 2:1. Oba kluby sa stretli v pohárovej Európe päťkrát, LFC vyhral dvakrát, dvakrát sa zrodila remíza a raz uspel Rím. Pamätné je najmä ich finále Európskeho pohára majstrov (EPM) v roku 1984, v ktorom po remíze 1:1 uspel Liverpool v rozstrele zo značky 11 m 4:2. Bolo to prvýkrát, keď finále EPM rozhodli penalty. Liverpool má na Rím tiež krásne spomienky z roku 1977, keď tam získal prvý z jeho piatich európskych triumfov.

Nemecký tréner FLC Jürgen Klopp cíti voči súperovi veľký rešpekt. "Ak si niekto po žrebe semifinále myslí, že máme najľahší žreb, tak tej osoby mi je ľúto a nedá sa jej pomôcť. Asi ten človek nevidel zápasy Ríma s Barcelonou. Najmä odvetu odohral Rím fantasticky a mohol vyhrať aj 4:0 alebo 5:0. Bol som z nich unesený," citoval Kloppa portál oficiálny web UEFA. Tréner "Giallorossi" Eusebio Di Francesco má veľký rešpekt aj u jeho hráčov. "Di Francesco je tréner európskeho formátu. Vždy nás vedie k tomu, aby sme na ihrisku dominovali, aby sme tlačili a hrali s nasadením. Je pravda, že v lige sme mohli získať o šesť alebo sedem bodov viac, ale keď hráte Ligu majstrov, tá z vás dostane ešte niečo viac. My v tejto sezóne veríme filozofii, ktorú nám vštepil náš tréner. A Rím nesmie meniť tento spôsob, pričom na súperovi nezáleží," dodal Manolas.

Liverpool v ligovej generálke remizoval na pôde posledného West Bromwichu Albion 2:2. K dispozícii je po jednozápasovej suspendácii už stredopoliar Jordan Henderson. LFC v tejto sezóne urobil z Anfieldu nedobytnú pevnosť, prehral na ňom z uplynulých 25 zápasov len raz. V základnej skupine tam remizoval s FC Sevilla 2:2, zdolal NK Maribor 3:0 a prevalcoval Spartak Moskva 7:0. V osemfinále doma remizoval bez gólov s FC Porto a vo štvrťfinále zdolal ManCity 3:0. LFC bol naposledy v semifinále LM v roku 2008. Rím sa na prvý semifinálový duel naladil výhrou 3:0 na pôde SPAL Ferrara.

Súboj rozhoduje ako hlavný arbiter Nemec Felix Brych. V stredu sa v druhom semifinále stretne domáci Bayern Mníchov s dvojnásobným obhajcom Realom Madrid. Odveta v Ríme je na programe v stredu 2. mája. Finále sa bude hrať v sobotu 26. mája v Kyjeve.

Liga majstrov UEFA 2017/2018 - semifinále - 1. zápas:

FC Liverpool - AS Rím (utorok 24. apríla, 20.45 h)

Rozhoduje: Felix Brych (Nem.)