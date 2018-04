TASR

Dnes o 10:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Košice Región Turizmus zavádza počas letnej sezóny autobusové výlety

Autobus vyštartuje z Košíc a trasa výletu pôjde cez Krásnohorské Podhradie. Ďalšou zastávkou bude kaštieľ v Betliari, pôjde sa do Ochtinskej aragonitovej jaskyne a do Rožňavy.

Kaštieľ Betliar — Foto: TASR/František Iván

Košice 23. apríla (TASR) - K už existujúcim a vlani spusteným výletom Vlakom za UNESCOM, ktorými ľuďom sprístupňujú zaujímavé miesta Košického kraja, zavádza Košice Región Turizmus tento rok aj jednodňové autobusové výlety. Podľa Viktora Wurma z organizácie Košice Región Turizmus ich rozdelili do dvoch línií.

"Prvá je napojená na TOP podujatia programu Terra Incognita. Pilotne to bude na dve z nich, ktoré sú spojené s ochutnávkou vína. Tým aj zjednodušujeme dostupnosť podujatí pre ľudí, ktorí chcú ochutnať víno a rozmýšľajú ako sa na tieto miesta dostať. Tým prvým je už najbližšie TOP podujatie Vôňa agátu v Malom Horeši, ktoré sa uskutoční 19. mája, kde budú návštevníci ochutnávať prírodné vína od lokálnych výrobcov. Druhým je potom podujatie Chlebom a vínom, ktoré sa uskutoční 18. augusta v Trebišove," uviedol pre TASR Wurm.

Druhou líniou autobusových výletov bude podľa jeho slov nový produkt Cestovateľská abeceda. "Bude to mať hravý rozmer. Za všetky miesta, ktoré cestovatelia navštívia, si budú lepiť do hracej karty nálepky so začiatočným písmenom daného miesta. Ich úlohou je pozbierať počas piatich výletov všetky písmená abecedy. Tých najvytrvalejších cestovateľov potom čaká ako výhra záverečný, výlet X, čiže zatiaľ tajomný výlet na miesto, ktoré vyberieme," priblížil Wurm.

"Ako bude vyzerať konkrétny výlet Cestovateľskej abecedy, môžeme ilustrovať na prvom plánovanom výlete Perly Gemera, ktorý sa uskutoční 3. júna. Autobus vyštartuje z Košíc a trasa výletu pôjde cez Krásnohorské Podhradie. Čiže už v tomto názve sú ukryté nejaké začiatočné písmená, ktoré budú cestovatelia zbierať. Ďalšou zastávkou bude kaštieľ v Betliari, pôjde sa do Ochtinskej aragonitovej jaskyne a do Rožňavy. V názvoch jednotlivých miest, prípadne v tom, čo je s nimi spojené sú vždy ukryté začiatočné písmená, ktoré budú cestovatelia zbierať. Vopred bude určené, ktoré písmená to sú. Sú uvedené aj na našej internetovej stránke v rámci informácií k jednotlivým výletom," dodal Wurm.