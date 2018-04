TASR

Dnes o 10:27 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Zranené vtáky alebo opustené mláďatá si neberte domov, radia odborníci

Ľudia bez skúseností by sa nemali snažiť živočícha sami ošetriť. Viac mu pomôžu, keď počkajú na kompetentného pracovníka.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Miroslava Siváková

Bratislava 23. apríla (TASR) - Keď ľudia nájdu zraneného vtáka alebo mláďa, ktoré vypadlo z hniezda, často nevedia, čo majú robiť. Mnohí si myslia, že riešením je zobrať si vtáka domov a starať sa o neho. Tým mu však môžu ublížiť. Najlepším riešením je preto informovať pracovníkov Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR alebo iných odborných organizácií, radí výkonná riaditeľka Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) Lucia Deutschová.

"Prvým signálom, že ste našli poraneného živočícha, je jeho neprirodzené správanie, predovšetkým strata plachosti, výrazne znížené únikové reakcie, neprirodzené držanie tela, ovísanie krídla alebo viditeľné zranenia," vysvetľuje Deutschová. Ak je potrebný odchyt, mal by ho realizovať kompetentný pracovník. Ak by čakanie na profesionálov mohlo vtáka ohroziť (napríklad je na rušnej ceste), šetrne ho môže odchytiť aj laik.

"Najčastejšie sa stretávame s poranenými vtákmi, ktoré možno odchytiť do ľahkej prikrývky, deky, väčšej handry (nikdy nie do igelitu). Odchyteného jedinca možno umiestniť do primerane veľkej papierovej škatule, do ktorej vyrežeme otvory na prístup vzduchu a umiestnime v pokojnej tmavej miestnosti," hovorí Deutschová.

Ľudia bez skúseností by sa nemali snažiť živočícha sami ošetriť. Viac mu pomôžu, keď počkajú na kompetentného pracovníka. Ten, ak je to nevyhnutné, vtáka umiestni do niektorej z rehabilitačných staníc.

Rovnako si človek nemôže zobrať domov opustené mláďa. "Určite nie je vhodné odnášať zdravé mláďa z hniezdiska, ak mu nehrozí nebezpečenstvo," objasňuje ochranárka. Ak mláďa nie je zranené, stačí ho umiestniť na vyvýšené miesto, napríklad konár, múrik alebo parapet, ideálne čo najbližšie k hniezdu. Tam na neho nedočiahnu mačky, psy alebo deti.

Najčastejšie v okolí ľudských obydlí hniezdi sokol myšiar, ľudovo nazývaný aj pustovka alebo poštolka. Ten dokonca nepotrebuje hniezdo, postačí mu otvor v stene, výklenok alebo črepník. Keď si mláďatá trénujú letecké schopnosti, často môžu skončiť na balkóne alebo na zemi.

Takéto prípady sú pomerne bežné a malého sokola vtedy stačí vyložiť na vyvýšené miesto. "Ak máte možnosť, sledujte, či je v poriadku, či napríklad odletel z balkóna, či ho kŕmia rodičia," radí Deutschová. Ak to tak nie je, kontaktujte odborníkov. Tí môžu zistiť, že sa mláďa naozaj zatúlalo príliš ďaleko a rozhodnú sa pre jeho adopciu – vloženie do iného hniezda s rovnako starými súrodencami.