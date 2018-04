Dominika Dobrocká

V tomto supermarkete majú jeho zákazníci jedlo za polovicu. Stačí pritom splniť jednoduchú podmienku

Predstavte si, že kvalitné potraviny dokážete kúpiť za oveľa menej peňazí, ako ste zvyknutí. Neziskový koncept Coop to svojim členom dovoľuje.

NEW YORK 23. apríla - Na potraviny v dnešnej dobe míňame poriadne veľký balík peňazí. V prípade, že si dáme záležať a vyhľadávame kvalitu a malých farmárov, zaplatíme ešte o niečo viac. Nakupovanie v supermarketoch Park Slope Food Coop je preto pre mnohých zážitkom a srdcovou záležitosťou. Neziskový koncept Coop pritom úspešne funguje napríklad v New Yorku, Paríži či Belgicku. Čím sa nakupovanie tu líši od nakupovania v iných obchodoch? Je to jednoduché: nižšími cenami potravín.

Splnenie podmienok

Nízke ceny za potraviny avšak dosiahnu tamojší zákazníci iba v prípade, že spĺňajú jednu podmienku. Aby nakúpili svoje obľúbené výrobky lacnejšie, musia byť členom družstva a každý mesiac sa musia stať zamestnancom predajne. Avšak, iba na pár hodín. Coop v New Yorku má takýchto zamestnancov až 16-tisíc. Prichádzajú sem učitelia, sociálni pracovníci, ale aj účtovníci. Aby bol zabezpečený dokonalý chod obchodu od objednávok, obsluhy za kasou či v sklade, každý zamestnanec musí odpracovať 2,45 hodiny za mesiac a pokryť tak všetku potrebnú prácu.

Spokojní členovia

Tak ako všetko, aj táto práca má svoje pravidlá. V prípade, že sa zamestnanec nedostaví na naplánovanú smenu, môže byť z družstva vylúčený, a tak stratí všetky svoje výhody. „Výber je celkom malý, ale ceny sú veľmi dobré,“ prezradil pre portál hodnotiaci služby Chris, ktorý je členom družstva Coop v New Yorku už desať rokov. Ďalšia členka Christine zas oceňuje, že v obchode zoženie za výborné ceny zdravé potraviny od lokálnych farmárov či pivo z minipivovarov. „Ceny tu sú bezkonkurenčné,“ priznáva Christine.

Predajne sú neziskové. Obchodná prirážka je nastavená tak, aby pokryla len nevyhnutné náklady a zachovala si nízke ceny. Myšlienka má podstatne dlhú históriu. Predajňa v Brooklyne vznikla už v 70. rokoch dvadsiateho storočia. Rokmi sa však podmienky pre zamestnancov zhoršovali, čo sa opäť zmenilo v dôsledku finančnej krízy. Predajňa v New Yorku zažíva obrovský návrat a na svojom konte má 16-tisíc členov. Dnes by tu však už záujemca o členstvo nepochodil. Keďže sa v obchode tvorili dlhšie ako 40-minútové rady pri pokladni, prijímanie nových členov sa stoplo.