Viva Musica! festival

Na Viva Musica! festival sa vracajú umelci, ktorých koncerty za posledné roky u divákov rezonovali najviac.

Mari Samuelsen sa vracia na Viva Musica! festival s projektom From Bach to Glass — Foto: Zdenko Hanout

Bratislava 23. apríla (OTS) - Koncert nórskej husľovej virtuózky Mari Samuelsen patril minulý rok k highlightom doterajších ročníkov. Rovnako silný dojem zanechal u fanúšikov koncert Janoska Ensemble v roku 2015. Oba projekty vypredali bratislavskú Starú tržnicu a keďže sa mnohí návštevníci k lístkom nedostali, Viva Musica! festival sa rozhodol pozvať týchto umelcov opäť do Bratislavy. Predstavia sa však s celkom novými projektmi.

Mari Samuelsen sa vracia na Slovensko s projektom From Bach to Glass, v rámci ktorého vzdáva hold dvom významným osobnostiam hudobných dejín – nemeckému barokovému majstrovi Johannovi Sebastianovi Bachovi (1685-1750) a americkému minimalistovi Philipovi Glassovi (1937), ktorý na festivale vystúpil aj osobne v roku 2015. Mari Samuelsen patrí nepochybne k najzaujímavejším zjavom svojej generácie. Minulý rok očarila Bratislavu výnimočnou interpretáciou diel súčasných škandinávskych autorov z jej najnovšieho albumu Nordic Noir (Decca, 2017) a „rekompozície“ Vivaldiho ikonických Štyroch ročných období Maxa Richtera. V jej interpretácii sa spája virtuozita s výnimočnou precíznosťou a originálnym prístupom k interpretácii i dramaturgii. Koncertovala na prestížnych svetových pódiách vrátane Carnegie Hall, Théâtre des Champs-Élysées v Paríži, berlínskeho Konzerthausu, Barbican Hall v Londýne, Hollywood Bowl v Los Angeles či v rámci Montreux Jazz Festival. Pravidelne spolupracuje s Maxom Richterom, s viacerými súčasnými škandinávskymi a britskými autormi, s renomovaným nemeckým VJom Philippom Geistom, ale aj s umelcami z iných hudobných žánrov. Hrá na husliach ‚Duke of Edinburgh‘ Stradivarius z roku 1724. V rámci Viva Musica! festivalu sa predstaví 2. augusta 2018 vo Veľkom evanjelickom kostole.

Svetoznáme filmové melódie a’la Janoska Style

Odvtedy, čo v roku 2015 na Viva Musica! festivale vypredali bratislavskú Starú tržnicu, absolvovali stovky koncertov na troch svetových kontinentoch, úspešné koncertné turné v Amerike aj v Ázii, vydali debutové CD pod hlavičkou prestížneho nemeckého vydavateľstva Deutsche Grammophon, za ktoré dokonca získali zlatú platňu, a s orchestrom Wiener Symphoniker nedávno uviedli vo viedenskom Musikvereine vo svetovej premiére prvú časť z Janoska Symphony s názvom Bratislava!

Hudobné zoskupenie Janoska Ensemble založili v roku 2013 bratia Ondrej, Roman a František Jánoškovci spoločne so svojím švagrom Juliusom Darvasom. Ich hudba vychádza z klasickej hudby, ktorú nezameniteľným spôsobom – a’la Janoska style – kombinujú s ďalšími hudobnými žánrami ako jazz, pop, filmová hudba či world music. Z ich vystúpení sála vášeň a temperament, vďaka čomu si získali fanúšikov po celom svete. Vystúpili na pódiu legendárnej Carnegie Hall v New Yorku, v Seoul Arts Center v kórejskom Soule či v Čajkovského koncertnej sieni v Moskve. Súbor spolupracoval s mnohými renomovanými umelcami, a to nielen z oblasti klasickej hudby – spomeňme napríklad Annu Netrebko, Josého Carrerasa, Bobbyho McFerrina, Al Jarreaua či Bireliho Lagrena.

Janoska Ensemble koncertuje prevažne v zahraničí, preto sú jeho vystúpenia na Slovensku vždy výnimočnou udalosťou! Inak tomu nebude ani v rámci Viva Musica! festivalu, na ktorom sa predstavia 12. júla 2018 s novým projektom From Bratislava to Hollywood a uvedú svetoznáme filmové melódie v originálnom „Janoska štýle“.

Viva Musica! festival je už 14. rok neoddeliteľnou súčasťou leta v Bratislave. Počas jeho doterajšej existencie priniesol návštevníkom celkom 285 koncertov, na ktorých vystúpilo viac ako 350 domácich a zahraničných sólistov, hudobných zoskupení a orchestrov. Koncerty festivalu počas jeho doterajšej histórie navštívilo viac ako 135 000 divákov. Okrem bohatej ponuky exkluzívnych hudobných podujatí v rámci hlavnej koncertnej série prináša počas leta kvalitné umenie aj do verejného priestoru, čím sa mu úspešne darí priťahovať pozornosť nielen širokej verejnosti, ale aj zahraničných návštevníkov hlavného mesta. V roku 2018 bude Viva Musica! festival prebiehať od 6. júla do 25. augusta na rôznych miestach v Bratislave.

Festival otvorí hollywoodska hviezda John Malkovich, ktorý sa predstaví 6. júla 2018 v Starej tržnici v exkluzívnej slovenskej premiére s projektom Rozprava o slepcoch (Report on the Blind). Známeho herca na pódiu doplní klaviristka Anastasya Terenkova a špičkový taliansky orchester I Solisti Aquilani pod taktovkou Alvisa Casellatiho. Okrem projektu Rozprava o slepcoch zaznejú v prvej polovici koncertu aj Šostakovičova Komorná symfónia op. 110a a Contrafactus pre flautu a sláčikový orchester Giovanniho Sollimu.