O hokejovom majstrovi sa rozhodne až v utorok v Trenčíne

Trenčínu sa už dvakrát podarilo otočiť sériu z 0:3 na 4:3. Po dnešnom zápase k tomu majú našliapnuté znovu.

Na snímke zľava Ján Brejčák (Banská Bystrica) a Tomáš Starosta (Trenčín) v šiestom zápase finále playoff Tipsport Ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 22. apríla 2018 v Banskej Bystrici. — Foto: TASR

Banská Bystrica 22. apríla (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín si vynútili siedmy zápas finále Kaufland play off Tipsport Ligy. V nedeľňajšom šiestom stretnutí zvíťazili na ľade obhajcu HC'05 iClinic Banská Bystrica 3:2 a stav série vyrovnali na 3:3. Rozhodujúci duel sa uskutoční v utorok 24. apríla o 18.00 h v Trenčíne.

HC'05 iClinic Banská Bystrica - Dukla Trenčín 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Góly: 25. Pretnar (Hohmann, Surový), 49. Hrnka (Brejčák) - 14. Švec (Cebák, Deveaux), 31. Varga (Frühauf, Sádecký), 39. Radivojevič. Rozhodovali: Baluška, Štefík - Gajan, Smrek, vylúčení: 2:6 na 2 min, navyše: Kabáč (Banská Bystrica) 5+DKZ za napadnutie, presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, 2841 divákov (vypredané)

Stav série: 3:3

HC'05 iClinic Banská Bystrica: Lassila (39. Lukáš) - Brejčák, Ďatelinka, Gélinas, Delisle, Mihálik, Pretnar, Kubka - Lamper, Surový, Bortňák - Asselin, Faille, Skalický - Brittain, Hrnka, Hohmann - Kabáč, Češík, Gabor

Dukla Trenčín: Hiadlovský - Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík - Radivojevič, Sojčík, Bezúch - Sádecký, Ölvecký, Hossa - Varga, Dlouhý, Mikula - Hudec, Deveaux, Švec - Hecl

V predchádzajúcich dvoch zápasoch Trenčania zvládli prvú tretinu excelentne, vždy s tromi gólmi, a aj teraz po nej viedli. Síce chudobnejšie, no vzhľadom na priebeh im aj skromný náskok maximálne vyhovoval. Postaral sa oň v 14. min presnou strelou pod žrď Švec, inak si Trenčania utvorili len zopár dobrých streleckých možností.

Domáci si dávali pozor na defenzívu, napriek tomu však z viacerých šancí mohli pri chvíľkovom tlaku párkrát skórovať. O závar pred bránkou sa v 5. minúte postaral Hohmann, o dve minúty neskôr prestrelil bránku Asselin, a aj Hrnka v 10. minúte mohol lepšie zakončiť. K premárneným šanciam sa pridala aj Failleho v 12. minúte, a potom sa na ľade nahromadilo toľko nervozity, že sa hokej takmer prestal hrať.

V 14. minúte odviedli z ľadu až dvoch otrasených hráčov, najskôr Bohunického a o pár sekúnd neskôr aj Lampera. Domácim chýbali dvaja zranení Bubela a Bartánus a ako inak, snažili sa ich nahradiť obrovskou bojovnosťou. Ani diváci sa s hlasivkami nešetrili, všetci naladení na oslavu titulu, s vierou, že tretí pokus už "barani" premenia na víťazstvo a vytúžený titul.

Na vyrovnanie pomohla domácim v 25. minúte presilovka, počas ktorej Pretnar bombou od modrej prekonal Hiadlovského v bránke. Tlaku domácim pomohla ďalšia hra v početnej výhode a Faillemu v 29. minúte chýbalo málo, aby trafil bránku a pridal ďalší gól. Jeden z rozvášnených divákov neváhal a po vylúčení Gabora hodil na ľad topánku.

Domov už musel kráčať s jednou po tom, ako ho bezpečnostná služba vyviedla z hľadiska. V 31. minúte ako blesk z jasného neba zapôsobil gól Vargu, v podstate po nahodenom puku, ktorý šokujúco pustil Lassila do siete.

K vyrovnaniu mal blízko Bortňák, obtočil sa okolo bránky, no trafil len betón Hiadlovského. V 39. minúte sa už Lassila pobral z bránky, pretože gól Radivojeviča, aj keď mu pri ňom pravdepodobne prekážal zakrytý výhľad, bol tiež z kategórie lacných.

Trenčania do tretej tretiny vkorčuľovali s dvojgólovým náskokom a ich súperovi nezostávalo iné, ako čo najrýchlejšie streliť kontaktný gól. V 49. minúte Hrnka z medzikružia a obrátky prekonal Hiadlovského po druhý raz, do konca bolo ešte dostatok času a povzbudení domáci sa hrnuli do útoku. V 52. minúte pohotovo vystrelil Lamper a Hiadlovský mal čo robiť, aby puk, ktorý cez neho prepadol, zachytil.

V 55. minúte Cebák vo vyloženej šanci minul bránku, na druhej strane Pretnar spálil obrovskú príležitosť domácich na vyrovnanie, keď stroskotal na Hiadlovskom. Presne 100 sekúnd pred koncom sa začala power play domácich, no vytúžený gól už nepriniesla.

Ján Pardavý, asistent trénera Trenčína: "Dôležité bolo, že sme ustáli úvodný tlak, súper dobre nahadzoval puky, dobre korčuľoval. My sme si siahli na dno fyzických i psychických síl, všemožnými silami sme sa ubránili a dúfam, že v našom trenčianskom pekle sériu rozhodneme. Hráčov neustále nabádame, aby boli psychicky odolní a oni podávajú najlepšie výkony v sezóne. Do hry vkladajú totálne všetky sily, vidieť na nich obrovskú nezlomnosť a odhodlanie. Potešila aj osobná podpora Mariána Gáboríka. V histórii Trenčín už otočil dvakrát sériu z 0:3 na 4:3, no teraz o tom nechcem hovoriť, až po tom, keď to bude aktuálne."

Tomáš Surový, kapitán B. Bystrice: "No nič, je to 3:3, sú vo výhode, ideme ku nim na zápas číslo sedem. Bude to posledný zápas sezóny, musíme ho jednoducho vyhrať. Vždy sme sa tlačili do bránky a verím tomu, že sa opäť pretlačíme a vyhráme."

Patrik Lamper, útočník B. Bystrice: "Je to 3:3, nikto to tak nechcel, no, žiaľ, musíme dať hlavy hore, poučiť sa a s čistou hlavou ísť do Trenčína. Séria sa asi zlomila vo štvrtom zápase, súper sa chytil a my im to musíme vrátiť. Nestrieľame góly, musíme na tom popracovať. Je to hokej, aj takéto situácie prináša, bude to ťažké, musíme hrať poctivo zozadu a čakať na šance."

Branko Radivojevič, kapitán Trenčína: "Ešte sme nič nevyhrali, no máme šancu na titul. Išli sme do tohto zápasu s pokorou, s malou dušičkou, padli nám aj šťastné góly, treba to vždy skúšať. Boli sme pod tlakom v tretej tretine, ustáli sme ho. Doma budeme tiež hrať s pokorou, keby sme po štvrtý raz za sebou zdolali Banskú Bystricu, bolo by to fantastické. Urobíme všetko, no to isté bude chcieť urobiť aj Banská Bystrica. Stále sme nevyhrali, obom mužstvám chýba ešte jeden krok, môže rozhodnúť aj malá chybička. V hľadisku nás podporoval aj Marián Gáborík, bol v kabíne, vypísal aj nejakú prémiu."

Tibor Varga, autor jedného gólu Trenčína: "Nie je to ani zďaleka hotové, len sme sa priblížili k cieľu. Ešte na nás čaká veľký krok. Po každom zápase sme si hovorili, že na to máme, až to dopadlo tak, že sme sériu vyrovnali. Ak by sme však siedmy zápas doma nezvládli, tak by nám to nebolo nič platné. Tešíme sa na našich divákov, pôjde o všetko. Oteplilo sa, síl ubúda, teraz sme si však dodali viac psychických. Môj gól bol aj pre mňa nečakaný, vystrelil som, nejako sa mi zavreli možnosti, tak mi napadlo, že to pošlem na bránku. Gól ma potešil, v takýchto pozíciách nechcem nič vymýšľať, len vystreliť na bránku. Sme späť, je to teraz na nás. Za všetkých môžem povedať, že v siedmom zápase necháme na ľade všetky zvyšky síl."