Vavro dal svoj premiérový gól za FC Kodaň: Nechcel som tomu veriť

V 5. kole skupiny o titul v najvyššej dánskej súťaži prispel k hladkému triumfu nad AC Horsens 4:1.

Na snímke vľavo Denis Vavro ešte v drese Žiliny. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Kodaň 22. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Denis Vavro sa v sobotu tešil zo svojho premiérového gólu za FC Kodaň. V 5. kole skupiny o titul v najvyššej dánskej súťaži prispel k hladkému triumfu nad AC Horsens 4:1.

Vavro skóroval vo svojom 30. súťažnom stretnutí v drese dánskeho tímu. "Nechcel som tomu veriť, že to konečne vyšlo. Pozrel som sa aj do nebies a poďakoval som Pánu Bohu. Absolvoval som skoro všetky stretnutia FCK, no nie a nie trafiť. Až teraz," povedal v rozhovore pre webstránku svojej zastupiteľskej agentúry CSM-Agency.

Za domácich otvoril skóre už v 6. minúte. "Po rohovom kope som zblízka hlavičkoval do bránky. Tréner mi hovoril, aby som bol pri vzdialenejšej tyčke. Poslúchol som ho a vyšlo to. Dres pôjde do mojej zbierky. Bude mi pripomínať môj prvý gól za FCK. Ale žiadne veľké hodovanie nebolo. V nedeľu máme tréning. Čakajú nás ťažké zápasy, našim cieľom je zabezpečiť si účasť v európskych pohároch," dodal Vavro.

Ďalší Slovák a Vavrov spoluhráč Ján Greguš pobudol na trávniku do 86. minúty. Kodaň figuruje v skupine o titul na štvrtej priečke so ziskom 53 bodov.