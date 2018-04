TASR

Dnes o 08:55 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sagan sa na Slovensku stretol s fanúšikmi. Zhodnotil svoju jar

Slovenský cyklista podporil aj mladé talenty v Nitre.

Na snímke cyklista Peter Sagan počas tlačovej konferencie v Šamoríne 21. apríla 2018. — Foto: TASR/Michal Svítok

Šamorín 22. apríla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou vydarenú jarnú časť sezóny ovenčenú víťazstvami na Gent-Wevelgem a monumente Paríž - Roubaix. Trojnásobný majster sveta si v nabitom programe našiel niekoľko dní a vrátil sa na Slovensko, kde sa okrem stretnutia s rodinou ukázal aj svojim fanúšikom a účastníkom Detskej tour Petra Sagana.

"Som veľmi rád, že sme sa stretli a ďakujem za privítanie," povedal Sagan po príchode do Šamorína, kde v sobotu absolvoval spoločnú večeru s VIP fanúšikmi z jeho oficiálneho fanklubu, ktorí si za stretnutie zaplatili. Na druhý deň išiel podporiť mladé talenty do Nitry: "Bol som na chvíľu doma a som veľmi rád, keď môžem vidieť vlastného syna. Teraz som na Slovensko prišiel za dvoma cieľmi - dnešným stretnutím a zajtrajšou detskou tour. Potom budem dva dni doma s rodičmi a potom už idem späť do Monaka. Sobotňajšia akcia je pre ľudí, ktorí chcú byť VIP fanúšikovia a chcú ísť so mnou na večeru. Ale fanúšikovia, ktorí mi fandia, môžu prísť na preteky, kam chcú."

Dvadsaťosemročný jazdec stajne Bora-Hansgrohe pred týždňom ukončil prvú, klasikársku časť sezóny. Vďaka triumfom na Gent-Wevelgem a Paríž - Roubaix ju hodnotil veľmi pozitívne: "Bola veľmi dobrá, najviac si cením Paríž - Roubaix, som veľmi rád, že som vyhral a je to pre mňa veľká česť."

Za triumfom išiel aj pred týždňom na pretekoch Amstel Gold Race, ktoré patria už medzi ardenské klasiky a majú náročnejší vrchársky terén. Skončil štvrtý, keď jeho skupine krátko pred cieľom unikli víťaz Michael Valgren a Roman Kreuziger: "Amstel sú preteky, ktoré by mi mohli vyhovovať, ale tento rok som trochu takticky zaváhal. Cítil som sa dobre, ale nevyšlo to."

Vrcholom takzvaného ardenského týždňa je nedeľňajší monument Liege-Bastogne-Liege. Sagan nevylúčil, že by na ňom v budúcnosti štartoval, no musel by si upraviť svoj program. "Amstel je asi posledná bodka, ktorú môže ísť človek po kombinácii Okolo Flámska a Roubaix. Liege som nikdy neskúsil, ale ak chce človek vyhrať Flámsko alebo Roubaix, tak je potom veľmi ťažké ísť aj na Liege. Podľa doterajších pretekov by som teraz favorizoval na triumf Juliana Alaphilippea alebo Joaquina Valverdeho," vyhlásil Slovák.

Sagana sa najbližšie predstaví od 13. mája na Tour of California, na ktorej je so 16 etapovými triumfami jasný rekordér podujatia. Nasleduje júnové Okolo Švajčiarska a potom už príde Tour de France. Úplne nevylúčil ani účasť na Okolo Slovenska, no v tejto sezóne je to veľmi nepravdepodobné. Potešil ho však fakt, že na pretekoch bude štartovať jeho tím. "Som veľmi rád, že na Slovensku dokáže cyklistika rásť tak, ako rastie, a že sem na preteky môže prísť WorldTour tím. Je to super. Vedel by som si predstaviť, že by som niekedy prišiel aj ja. Tento rok asi nie, tým, že idem Tour de France a ďalšie preteky. Ale nič nie je nemožné, uvidíme, ako sa vyvinie sezóna," dodal Sagan.