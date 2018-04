TASR

Dnes o 12:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Parlamentná demokracia v praxi? Ukáže vám ju premiérová hra Rodinný parlament

Autorka v hre nehovorí len o problémoch demokracie, ale aj o tom, že predseda nemusí byť vždy otec a že aj tá najlepšia myšlienka sa dá zneužiť.

GIlustračná snímka. — Foto: TASR - Marko Erd

Trnava 21. apríla (TASR) – Trnavské Divadlo Jána Palárika uvádza v sobotu v slovenskej premiére hru katalánskej autorky Cristiny Clemente Rodinný parlament. Komédia v réžii Juraja Bielika kladie otázku, čo sa stane, ak sa aplikujú princípy parlamentnej demokracie na bežnú rodinu. Tú stvárňuje štvorica hercov Petra Blesáková, Martin Kochan, Táňa Kulíšková a Vladimír Jedľovský, doplnení Michalom Jánošom.

Inscenáciou divadlo pokračuje v línii uvádzať ako prvé na Slovensku tituly súčasnej svetovej drámy, stalo sa tak aj v prípade hier Plastický obraz Mariusa von Mayenburga a Letné osy, ktoré nás štípu ešte aj v novembri od Ivana Vyrypajeva. Tie obohacujú repertoár o kvalitný komediálny žáner, reflektujúci znepokojivé témy našej súčasnosti.

"Politika neustále zasahuje do našich životov. Sú dokonca dni a obdobia, keď do nich zasahuje o niečo viac a intenzívnejšie. A možno až vtedy si naozaj uvedomujeme, ako veľmi je ňou naša existencia podmienená. Život rodiny z našej inscenácie je však politikou doslova presiaknutý. Na svoje každodenné fungovanie totiž využívajú princípy parlamentnej demokracie. Schvaľujú rozpočty na nákup spotrebičov, prijímajú uznesenia o upratovaní, rokujú o investičných projektoch do domácnosti. Nevyhnú sa im však ani volebné škandály, korupcia či kupovanie hlasov. Snažia sa správať transparentne a liberálne, no napokon sa aj tak všetko končí inak, než si predstavovali," uviedol k Rodinnému parlamentu režisér Bielik.

Autorka v hre nehovorí len o problémoch demokracie, ale aj o tom, že predseda nemusí byť vždy otec a že aj tá najlepšia myšlienka sa dá zneužiť.

Hru preložila Katarína Zubacká, dramaturgičkou bola Zuzana Šajgalíková. Autorom scény je dvorný trnavský scénograf Ján Zavarský, ktorému divadlo po predstavení otvorí vo svojich priestoroch výstavu jeho tvorby pri príležitosti jeho 70. narodenín. Kostýmy vytvorila Katarína Žgančíková. Svetelný dizajn pripravil Juraj Jakabčin a hudbu Juraj Bielik.