Dnes o 12:23 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hiadlovský zamotal hlavu trénerovi Oremusovi: Je to iba o ňom

Trenčania vo finálovej sérii play off Tipsport Ligy 2017/18 strácajú na súpera už len jeden duel.

Tomáš Hiadlovský. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 21. apríla (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín už po druhý raz odvrátili oslavy majstrovského titulu, na ktoré sa chystali hráči Banskej Bystrice. Stredajšie víťazstvo 4:2 na ľade "baranov" potvrdili Trenčania v piatok na domácom ľade ešte výraznejšie a vo finálovej sérii play off Tipsport Ligy 2017/18 strácajú na súpera už len jeden duel. Pod výhru 6:0 sa výraznou mierou pričinil brankár Tomáš Hiadlovský.

Ten si pripísal tretie čisté konto v sezóne a druhé proti Banskej Bystrici. "Hlavne ma teší víťazstvo, pretože v sérii sa počítajú iba tie. Odohrali sme veľmi dobrý zápas, od začiatku až do konca. Sme radi, že sa vraciame do Bystrice," povedal po zápase jeden z jeho hrdinov, ktorý vyzdvihol najmä dôveru a odhodlanie, s ktorým Trenčania do zápasu išli. "Myslím si, že sme verili v to, že dokážeme Bystricu poraziť, že sa to dá."

Zápas mal veľmi dobré tempo, náboj a nechýbali ani emócie. Viackrát sa iskrilo, padlo aj päť vyšších trestov, z toho jeden do konca stretnutia. "Bola tam veľká bojovnosť od prvého do posledného hráča. Vyhrávali sme osobné súboje, blokovali sme strely, takže sme robili všetko, čo sme mali. Nikto nechcel nič vypustiť. Každý súboj sa dohrával, aj preto bolo niekoľko konfliktov na ľade, ale v play off to má takto byť." V závere zápasu po góle Radivojeviča na 6:0 prišlo aj k pästnému súboju. Strelcovi gólu sa nepáčil atak Failleho, ktorý kapitánovi Dukly po jeho presnom zásahu ešte uštedril krošček. V tej chvíli by sa Trenčanom hodil na ľade André Deveaux, ten však tentokrát priestor na ľade nedostal. "Je to hráč, ktorý má rešpekt a málokto si niečo dovolí, keď je na ľade. Teraz tam nebol, ale vyhrali sme aj za neho," povedal Hiadlovský.

Meno Tomáša Hiadlovského skandovali diváci niekoľkokrát počas zápasu. Brankár Dukly sa vyznamenal najmä pri presilovkách súpera. "Mal som toho veľa, ale ustáli sme tlak Bystrice v úvode druhej tretiny a potom sme podľa mňa mali zápas po celý čas pod kontrolou. Počuť kričať moje meno bol pekný pocit. Diváci sú neskutoční, musíme im poďakovať za takú atmosféru, ktorú robia."

Fanúšikovia si vypýtali svojich miláčikov naspäť na ľad aj po odchode do šatní, hráči ich prosby vypočuli. Vrátili sa rovnako oblečení, ale nie v dresoch. Každý hráč mal na sebe červeno-žlté tričko s nápisom 'Buď lepší'. "Je to darček od nášho kondičného trénera," prezradil Hiadlovský.

Séria sa teda opäť vracia do Banskej Bystrice a tréner Dukly Peter Oremus má po Hiadlovského výkone príjemné starosti. Dvadsaťdeväťročný brankár vychytal druhé víťazstvo v sérii a odsunul doterajšiu jednotku Michala Valenta na pozíciu náhradníka. "Je to všetko iba na trénerovi," komentoval svoju pozíciu Hiadlovský.