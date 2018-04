TASR

Dobrá správa pre cyklistov: Zanedlho bude na Slovensku dokončená ďalšia atraktívna trasa

Ide o jeden z úsekov vybudovaných v rámci druhej etapy projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Stará Ľubovňa 21. apríla (TASR) - Na výstavbe takmer štyri kilometre dlhej cyklotrase spájajúcej Starú Ľubovňu a obec Hniezdne sa opäť pracuje. Ide o jeden z úsekov vybudovaných v rámci druhej etapy projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier.

"Na jeseň minulého roka boli realizované stavebné práce zamerané na upravenie zemnej pláne, osadenie obrubníkov a štrkového lôžka. Začalo sa s asfaltovaním povrchu cyklotrasy, a to v prvom úseku od Vendo parku smerom k lávke, cez rieku Poprad za starým cintorínom. Následne sa bude asfaltovať úsek od lávky po Kovanecký most pri obci Hniezdne. Asfaltovacie práce potrvajú približne dva týždne, pokračovať sa ešte bude so spevnením krajníc cyklotrasy. Celkové stavebné práce by však pri hladkom priebehu mohli byť definitívne ukončené koncom mája," informoval Michal Žid z oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Cyklotrasa je súčasťou strategického cezhraničného projektu Euroregiónu Tatry, ktorý zahŕňa viac ako 250 kilometrov cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás. Ich cieľom je spájať regióny, zlepšiť dostupnosť, sprístupniť unikátne miesta a lokálne hodnoty krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice.

V spolupráci deviatich samospráv - štyroch poľských (Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Szaflary) a piatich slovenských (Kežmarok, Spišská Belá, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Trstená) bude v rámci druhej etapy projektu vybudovaných 60 kilometrov cyklistických trás.