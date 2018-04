TASR

Futbalisti Nitry remizovali v Prešove

Zápas sa skončil 1:1.

Ilustračný záber. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Poprad 20. apríla (TASR) -

V úvode prvého polčasu mali navrch hostia, no postupne prebrali taktovku Prešovčania, ktorí sa aj ujali vedenia. Najprv sa však do dvoch nebezpečných šancí dostal Vestenický. V 11. minúte sa dostal v pokutovom území k odrazenej lopte a Lukáč mal čo robiť, aby ju vytlačil. Po štvrťhodine si súboj zopakovali, nitriansky útočník brankára prekonal, ale jeho hlavička skončila na brvne. V ďalších minútach sa o ataky starali domáci, no chýbala finálna prihrávka. Po polhodine sa im podarilo otvoriť skóre, Micherda vypálil spoza šestnástky a jeho strelu tečoval Gatarič za Hroššov chrbát - 1:0. V závere polčasu preveril nitrianskeho brankára z priameho kopu Leško.

V druhom dejstve tempo hry upadlo, hralo sa najmä medzi šestnástkami a oba tímy predvádzali bojovný futbal. V 75. minúte prišla prvá strela medzi tri žrde, keď po rohu hlavičkoval z malého vápna Hošek, ale Hroššo skryl loptu vo svojom náručí. Prešovčania si strážili tesný náskok, súper chcel uchmatnúť aspoň jeden bod a nakoniec sa mu to aj podarilo. V 85. minúte vystrelil z diaľky Vestenický a Dzúrik nešťastne tečoval strelu za vlastného brankára - 1:1.

1. FC Tatran Prešov - FC Nitra 1:1 (1:0) 1:1 (1:0) Góly: 30. Gatarič - 85. Dzurík (vlastný). Rozhodovali: Kružliak – Hrmo, Perát, ŽK: Bartek, Streňo - M. Fábry, Vestenický, Šimončič, 226 divákov Prešov: Lukáč – Bartek, Udeh, Prikryl, Dzurík – Streňo (86. Kraľovič), Keresteš, Leško (90.+ Sedlák), Micherda (72. Dupkala) – Gatarić, Hošek Nitra: Hroššo – Fabiš, Farkaš, Križan, Kuník – A. Fábry (84. Kotrík), Šimončič, Kóňa – Steinhübel (57. Guláš), Vestenický, M. Fábry (57. Valenta)

Anton Mišovec, tréner 1. FC Tatran Prešov: "Odohrali sme celkom kvalitné stretnutie. Proti tomuto súperovi sme získali prvý bod, čo je celkom pozitívne. Negatívne však je, že sme zle vyriešili situáciu pred nitrianskym gólom. Mali sme sľubne sa rozvíjajúce šance, ale nedokázali sme ich dotiahnuť do gólového konca. Herne aj takticky sme boli dobre pripravení. Získali sme však bod a v boji o záchranu je každý dôležitý."

Ivan Galád, tréner FC Nitra: "Z našej strany to nebol dobrý zápas, no rešpektujem obrovskú vôľu domácich. Myslím si, že boli bližšie k víťazstvu, my sme vyrovnali po tečovanej strele. Chcem, aby sme hrali lepšie a verím, že aj budeme."