Na cyklistikých Okolo Slovenska premiérovo aj s Borou a Quick-Stepom

Bora a Quick-Step sú spojené so Slovenskom. V prvom tíme pôsobia štyria slovenskí pretekári na čele s trojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom, v druhom zasa spoločnosť janom ako co-sponzor.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 20. apríla (TASR) - Na 62. ročníku medzinárodných cyklistických pretekoch Okolo Slovenska sa predstaví 20 tímov a dokopy až do 140 pretekárov. Organizátorom sa podarilo opäť pozdvihnúť úroveň podujatia, keď pod Tatry premiérovo prilákali dve družstvá kategórie UCI World Tour - Bora-Hansgrohe a Quick-Step Floors. Preteky kategórie UCI 2.1 sa uskutočnia od 12. do 16. septembra 2018.

Organizátori v piatok oznámili kompletný zoznam tímov. Okrem Bory a Quick-Stepu príde na Slovensko aj päť prokontinentálnych stajní. Opätovné pozvanie prijali CCC Sprandi Polkowice a Gazprom - Rusvelo, z Francúzska pricestuje Cofidis, Solutions Crédits, z Holandska Roompot - Nederlandse Loterij a z Talianska Bardiani CSF. Je tak veľmi pravdepodobné, že viacerí jazdci budú mať za sebou aj štarty na Giro d'Italia či Tour de France. Za "maglia rosa" sa vydajú Bora, Quick-Step a Bardiani, za "maillot jaune" Bora s Quick-Stepom a Cofidis. Vedenie CCC Sprandi sa vyslovilo, že s číslom 1 príde obhajovať víťazstvo z predchádzajúceho ročníka Slovinec Jan Tratnik, ktorý už v aktuálnej sezóne zvíťazil v prestížnych holandských pretekoch Volta Limburg Classic či ovládol časovku na Coppi e Bartali. Informovala oficiálna stránka pretekov.

Z UCI Continental tímov príde prvýkrát britský ONE Pro Cycling, dánsky Riwal Ceramicspeed Cycling či Nórsky UNO-X Development Team. Okrem nich vystužia štartovú listinu tímy z okolitých krajín - Český Elkov - Author, slovinská Adria Mobil, chorvátska Meridiana Kamen, rakúsky WSA Pushbikers, poľský Hurom, maďarský Pannon a azerbajdžanský Synergy Baku. Slovensko zastúpi Dukla Banská Bystrica a reprezentačný výber, ktorý bude pozostávať zo siedmich cyklistov všetkých klubových družstiev, ktorí počas celej sezóny preukážu dostatočnú výkonnosť. Záverečným dvadsiatym tímom bude belgická reprezentácia do 23 rokov, ktorá pošle výber, s ktorým bude štartovať na MS v Innsbrucku. Ak všetkých dvadsať tímov postaví sedem pretekárov, pelotón by mal pozostávať zo 140 cyklistov.

"Myslím si, že máme za sebou dobrú prácu. Podarilo sa nám pritiahnuť vysokú kvalitu a opäť sme posunuli latku. Prebiehala intenzívna komunikácia s tímami všetkých kategórií. Tie najkvalitnejšie vo World Tour však majú preplnený a osvedčený kalendár, ktorý len zriedka menia. V našom termíne je Vuelta, druhá partia sa vráti z Kanady, klasiky sú v Taliansku i Belgicku. Nezabúdajme tiež na našu východnú polohu, ktorá menšou nevýhodou určite je. Ale vieme, že vo februári či marci, kedy by ešte možno bol priestor, my preteky kvôli vysoko rizikovému počasiu organizovať nemôžeme. Aj napriek tomu sme veľmi radi, že privítame Quick-Step aj Boru a tiež špičkové prokontinentálne tímy. Dva z nich do strednej a východnej Európy absolútne nejazdia, preto dohodu s Cofidisom a Roompotom osobne považujem za mimoriadne cennú až nevídanú. Na kontinentálnej scéne sa nám hlásilo obrovské množstvo tímov, takže sme museli tvrdo vyberať. Šli sme cestou iba jedného tímu na krajinu a tiež toho, že chceme dať priestor i tým v susedných krajinách. Chceli sme aj nové celky, no napríklad z plejády rakúskych sme vybrali tím, ktorý sa tu za tie roky správal najserióznejšie. Prísť chceli viaceré reprezentácie, priestor sme dali iba jednej, zdalo sa nám, že Belgičania budú najkvalitnejší. Viaceré východné či pobaltské štáty už priestor nedostali," uviedol na oficiálnej stránke pretekov športový riaditeľ zodpovedný za štartovú listinu Ľudovít Lučanič.