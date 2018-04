TASR

Dnes o 16:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní FED CUP: Schmiedlová verí, že jej copík od Kužmovej prinesie šťastie

Najmladšia zo slovenského fedcupového tímu Viktória Kužmová sa pred barážovým duelom v Bielorusku zhostila úlohy vizážistky.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Minsk 20. apríla (TASR) - Najmladšia zo slovenského fedcupového tímu Viktória Kužmová sa pred barážovým duelom v Bielorusku zhostila úlohy vizážistky. Dlhoročné košické "parťáčky" a dobré kamarátky Annu Karolínu Schmiedlovú s Janou Čepelovou i Rebeccú Šramkovú nalíčila a vlasy im zaplietla do vrkočov.

Schmiedlová verí, že jej vrkoč prinesie šťastie v úvodnej sobotňajšej dvojhre proti bieloruskej tenisovej dvojke Aleksandre Sasnovičovej. "Na zápas si asi nedám dva "copíky", ale iba jeden, no verím, že mi pomôže k úspešnému výsledku. Teším sa, že si po dlhom čase konečne budem môcť opäť zahrať Fed Cup. Som rada, že mi kapitán tímu Matej Lipták dal šancu. Sme vyrovnané kvarteto hráčok, istá bola asi len Viky. V nedeľu sa všetko môže pokojne zmeniť a nastúpiť môžu ďalšie dievčatá," povedala pre TASR víťazka antukového turnaja WTA v Bogote.

Proti Sasnovičovej očakáva náročný zápas. "Je to výborná hráčka, o čom svedčí aj jej renking. Poznám ju už od juniorských čias a viem, ako hrá. Má podobný štýl ako ja, len sa niekedy snaží viac do toho ísť. Vyhovuje mi, že tvrdý povrch v Minsku nie je až taký rýchly. Prechod z antuky nie je jednoduchý, po turnaji v Kolumbii som do Bieloruska dorazila až v utorok večer, no dúfam, že to zvládnem."