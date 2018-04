Dominika Dobrocká

Včera o 21:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Vraj materská je dovolenka? Tieto perfektne načasované fotografie vám ukážu jej drsnú realitu

Mamičky hlavu hore. Každá jedna, ktorá ma doma milovanú ratolesť si občas trhá vlasy. Nebyť ani chvíľu sama je naozaj náročné.

— Foto: Instagram/wildheart_mama

BRATISLAVA 22. apríla - Byť ženou je náročné v mnohých smeroch. Okrem toho, že sa od nežného pohlavia očakáva nemožné, mali by dbať na svoj výzor a jednoducho byť dokonalé. Ok, kým ste mladá, bez záväzkov a staráte sa len sama o seba, dá sa to. V momente, ako do života ženy príde chlap, začína sa to postupne meniť. Avšak stále sa to dá udržať v normále. Keď sa však žena ocitne po 9-tich mesiacoch priberania na materskej dovolenke, mnohé by vraždili za tento názov, život sa zmení do posledného detailu.

Matka už nie je sama ani na záchode, nebodaj by si chcela v pokoji zacvičiť, či ísť ku kaderníkovi. Áno, sú aj také výnimky, ktoré si to jednoducho vedia zariadiť. Avšak tá väčšina, ktorá si občas trhá vlasy od nervov, únavy a beznádeje, chvíle osamote nepozná. Samozrejme, že svoje deti milujú nadovšetko, niekedy je to ale naozaj náročné. Ten, kto sa podpisuje pod slovné spojenie „materská dovolenka“ ako autor, je pravdepodobne spomínaný denne aj niekoľko sto ráz a povedzme si úprimne, určite nie v dobrom. Sú matky, ktoré svoje prirodzené „zlyhanie“ a občas veľmi náročný život taja. Tie, ktoré sa nehanbia to svetu oznamujú a ukazujú tak, ako to naozaj je. Mamičky, ktoré máte výčitky, verte, že po vzhliadnutí týchto fotografií vás okamžite prejdú. Treba si jednoducho priznať a hlavne ukázať, že nie sme super ženy a aj my máme svoje limity.