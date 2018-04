Dominika Dobrocká

Včera o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Nič krajšie ste tento týždeň nevideli. Keď sú bábätko, pes a kaluž tí najlepší kamaráti

Tomu sa povie rešpekt a priateľstvo.

— Foto: Repro foto YouTube

BRATISLAVA 20. apríla - Mali ste zlý deň alebo ste smutní? Toto video vám s istotou vyčarí úsmev na perách. Inak to ani pri pohľade na malé dieťa venčiace rovnako veľkého psa ako je ono samé nejde. Je až neuveriteľné, ako dokáže štvornohý miláčik rešpektovať aj malého človiečika. Na prechádzke totiž narazili na kaluž, ktorá dieťa prirodzene veľmi zaujala. Položilo vôdzku na zem, skontrolovalo či jeho najlepší priateľ čaká a šup ho do kaluže. Stačila iba chvíľka, kým sa drobec vybláznil. Následne sa vrátil k psíkovi a dal mu najavo, že môžu v ceste pokračovať. Čistota a úprimný vzťah medzi týmito dvoma sála od prvej sekundy. Ak sa prichytíte pri tom, že sa pri pozeraní videa usmievate na obrazovku, je to úplne pochopiteľné.