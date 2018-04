TASR

PREMIÉR: Situácia je stabilizovaná, je čas vyhrnúť si rukávy

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini počas rokovania 100. schôdze vlády Slovenskej republiky v piatok 20. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. apríla (TASR) - Každý minister vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) dostal úlohu pripraviť dva zoznamy priorít, ktorým sa bude venovať. Prvý má obsahovať úlohy splniteľné do konca roka 2018, druhý má byť zoznamom úloh splniteľných do konca volebného obdobia. Po rokovaní vlády to oznámil premiér Pellegrini, ktorý bude osobne dohliadať na plnenie týchto záväzkov. V priebehu mája sa tiež stretne s každým ministrom osobne.

Pellegrini priznal, že vláda sa posledné dni zaoberala najmä vlastnými problémami. Spomenul dianie na ministerstve vnútra, avizovaný odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara, ale aj ťažkosti s komunikáciou v rámci koalície. "Ale už môžem konštatovať, že situácia je opäť stabilizovaná. Vláda má podporu parlamentu, vzťahy medzi koaličnými partnermi sú jasné a korektné. Je preto čas vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do práce," avizoval.

Predseda vlády je presvedčený, že činnosť koalície má smerovať ku skutočným problémom ľudí, pričom 25. výročie samostatnosti republiky je výborná príležitosť zamyslieť sa nad vlastným štátom. "Treba urobiť inventúru toho, čo funguje a čo nie, kde sa nakopili problémy a začať ich riešiť. Máme tu za 25 rokov kopec balastu a nánosov, ktoré treba odstrániť," apeloval.

Za zásadnú úlohu označil debyrokratizáciu štátu. "Je nepredstaviteľné, aby sme od ľudí vyžadovali úkony, ktoré si vieme zaobstarať sami. Ďalšou úlohou bude vytvorenie takých sociálnych podmienok pre ľudí, ktoré im umožnia dôstojne žiť na Slovensku," odkázal.

Pellegrini uistil, že bude vždy osobitne myslieť na našich seniorov, na mladé matky s deťmi či na zdravotne postihnutých, ktorí potrebujú pomoc. Ako dôležitú úlohu si však stanovuje znižovanie regionálnych rozdielov. "Chcem, aby sa štát vedel postarať o každého bez ohľadu na to, z ktorého regiónu pochádza. Budú pokračovať výjazdové rokovania vlády," dodal.