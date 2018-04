TASR

Chrípka naďalej ustupuje, svoje brány tento týždeň zavreli tri školy

Chrípková sezóna by mala trvať do 18. kalendárneho týždňa tohto roka.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 20. apríla (TASR) - Chrípka naďalej ustupuje, počet chorých klesá takmer v každom kraji. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Svoje brány zavreli tento týždeň pre chorobu tri školské zariadenia.

Počas týždňa nahlásili lekári 2177 prípadov chrípky, chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom klesla o 22,2 percenta. Lekári však celkovo nahlásili 32.472 akútnych respiračných ochorení (ARO) vrátane chrípky. Chorobnosť v tomto prípade klesla o 8,3 percenta.

"Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 lekári zaznamenali 45 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI), v 12 prípadoch to skončilo úmrtím, z toho u ôsmich zomrelých sa potvrdil vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a u jedného sa potvrdil vírus chrípky A/H1pdm09," povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas z ÚVZ SR.

Chrípková sezóna by mala trvať do 18. kalendárneho týždňa tohto roka. Účinnou prevenciou je očkovanie, treba však dbať aj na iné preventívne opatrenia. ÚVZ radí poriadne vetrať a umývať si ruky. Dôležité je tiež primerane sa obliekať či vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Účinne a často vetrať treba najmä v škôlkach, školách a na pracoviskách. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu.

Ľuďom môže pomôcť aj dostatok odpočinku či správna výživa s množstvom ovocia, zeleniny a tekutín. Niektoré odporúčania zahŕňajú aj obmedzenie podávania rúk počas chrípkovej sezóny. Pri kýchaní treba používať papierové vreckovky.