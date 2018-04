TASR

Dnes o 14:47 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Matej Tóth myslí aj na Tokio 2020: Zatiaľ je to vízia

Hlavným tohtosezónnym cieľom slovenského chodca sú majstrovstvá Európy v Berlíne.

Na archívnej snímke slovenský atlét Matej Tóth. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. apríla (TASR) - Majstrovstvá Európy v Berlíne sú hlavný tohtosezónny cieľ slovenského chodca Mateja Tótha. Augustovému šampionátu podriadil celú prípravu, dovtedy absolvuje súťaže iba na Slovensku. Vynechá zahraničné podujatia na čele s majstrovstvami sveta tímov, ktoré sa v čínskom meste Tchaj-cchang uskutočnia začiatkom mája.

Tridsaťpäťročný Tóth sa 26. mája predstaví v Borskom Mikuláši na majstrovstvách Slovenska na 20 kilometrov, deň nato absolvuje 5 kilometrov v Hlohovci. Potom naňho čaká opäť 5-kilometrová trať na dráhe v rámci atletickej ligy za Duklu Banská Bystrica. Nasledovať už bude záverečná príprava v tradičnej forme s dvoma týždňami v Štrbskom Plese a vysokohorským sústredením v Taliansku. Medzitým má na programe ešte test na mítingu Pravda-Televízia-Slovnaft. "Hlavný zámer je, aby som bol čo najlepšie pripravený na ME. Celá koncentrácia smeruje k nim, museli sme rozhodnúť, čo oželieť. Moje telo by ťažko znášalo, keby som mal byť v špičkovej forme celú sezónu a potom ju ešte vygradovať. Zapadá do toho aj cestovanie ako ďalšie riziko, ktoré by to mohlo skomplikovať. Radšej sa pripravím na päťdesiatku, kde môžem konkurovať najlepším na svete," vysvetlil Tóth pre TASR.

Olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016 má za sebou vynútenú súťažnú prestávku, ktorú spôsobili odchýlka v biologickom pase a následné dokazovanie dopingovej neviny. Po úspešnom uzavretí prípadu sa vrátil koncom marca, keď triumfoval na 37. ročníku Dudinskej päťdesiatky, kde s prehľadom splnil limit do Berlína: "Hoci bola pauza vynútená, keby neprišla, veľmi ťažko by som zvládol prípravu až do Tokia 2020. Telo po 22 rokoch podstupovania súvislej prípravy a vrcholných podujatí potrebovalo trocha oddychu. Teraz som dostal ešte chuť aj energiu, telo si odpočinulo, aby som to teoreticky zvládol. Idem do toho s pokorou, každý rok budeme prehodnocovať, či som schopný pustiť sa do ďalšej prípravy. Motivácia však bude s blížiacimi sa olympijskými hrami čoraz silnejšia."

Slovenský reprezentant tak priznáva, že zatiaľ príliš nehľadí za Berlín. Ďalšie rozhodnutie spraví až po európskom šampionáte a k Tokiu sa bude približovať chodecky - krok po kroku. "Otvorene som povedal, že momentálne mám plán do 7. augusta. Všetko ďalšie je vízia, chcem pokračovať a pokúsiť sa o obhajobu titulu olympijského šampióna. Zatiaľ je to vízia, či z toho bude plán, sa ukáže po Berlíne, potom opäť po majstrovstvách sveta v Dauhe a tak ďalej," dodal Tóth pre TASR. Najbližšie MS sa v Katare konajú na jeseň budúceho roka, na vlaňajších londýnskych neštartoval práve pre problémy s biologickým pasom.