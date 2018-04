Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najlepšia správa dňa? Sennú nádchu zmierňuje možno aj váš obľúbený nápoj

Trpíte sennou nádchou a neviete si dať rady? Tento nápoj podľa najnovších štúdií pomáha.

Ilustračná foto — Foto: Pixabay.com

LONDÝN 20. apríla - Senná nádcha je vec, ktorá trápi obrovský počet ľudí každý rok v to isté obdobie. Akonáhle sa oteplí a stromy začnú kvitnúť, alergici zažívajú peklo. Svrbenie nosa, očí, neustále kýchanie a smrkanie. Exituje mnoho liekov a prírodných alternatív, ktoré sa používajú, no nie všetky sú obľúbené. Preto mnohých dospelákov poteší nový a oveľa príjemnejší prostriedok, ktorý podľa štúdií organizácie Asthma UK zmierňuje otravné symptómy.

V zisteniach tejto organizácie sa tvrdí, že pacienti trpiaci sennou nádchou môžu zmierniť svoj nezvíťaziteľný boj zmenou svojho obľúbeného nápoja. Mali by ste teda vedieť, že výberom ginu alebo vodky v kritickom období obmedzíte príznaky alergie. Na pivo a cider by mali alergici zabudnúť. Ich pitím sa totiž komplikácie ešte zhoršujú a to z dôvodu ich procesu fermentácie a vyššiemu obsahu histamínu v nich.

Foto: Pexels.com

Populárny nápoj, akým je gin, by ste teda podľa štúdií mali piť vždy, keď sedíte v kritickom období niekde vonku. Ako je to možné? Gin totiž neobsahuje žiadne sulfity, predstavujúce skupinu zlúčenín, ktoré vyvolávajú astmu či iné alergické príznaky. Obdobie je na to ako vyšité, piatok a následne víkend máme pred sebou, tak prečo si teda nedopriať dobrý drink s priateľmi, ktorý nám v konečnom dôsledku ešte pomôže? Tak na zdravie.