Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Dalibor sa dva roky bil s predsudkami a odmietaním okolia. Napokon sa mu predsa len podarilo otvoriť si kaderníctvo

Dva roky bojoval, aby si konečne splnil sen. Mladý kaderník musel vytrpieť urážky a odmietanie. Dnes svojich klientov víta s úsmevom na perách.

— Foto: Dalibor Ferenc

LIPTOVSKÝ HRÁDOK 20. apríla - Dalibor Ferenc je šikovný a talentovaný mladý muž. Tak, ako každý z nás, aj on mal svoj sen - od útleho detstva túžil byť kaderníkom. Keď nastal ten správny čas, rozhodol sa svoje tajné túžby zhmotniť. Nebola to však cesta ružovou záhradou, kedy by sa všetko podarilo na prvý pokus. Dalibor dva roky bojoval, aby konečne mohol vstúpiť do vlastného kaderníctva. Ako sám priznal, počas prvého roku musel prekonať dve ťažké prekážky. Prvá sa týkala práve dotácie na začatie podnikania, o ktorú požiadal na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). „Dotáciu na začatie podnikania mi neposkytli z toho dôvodu, že som nevypracoval komisionálne skúšky aspoň na polovicu bodov. Neboli voči mne ústretoví,“ prezrádza Dalibor.

Foto: Dalibor Ferenc

Komunikácia s úradom

Dňa 21. októbra 2016 Dalibor podal všetky potrebné žiadosti týkajúce sa dotácie. Pani, ktorá vybavovala jeho podanie, mu však oznámila, že 24. novembra 2016 musí absolvovať komisionálne preskúšanie. „Za tri dni som nemal odkiaľ zohnať viac informácií o tom, čo ma čaká,“ priznal pre Dobré noviny. Preto na otázky, ktoré v teste boli, Dalibor nevedel odpovedať, a tak mu dotáciu na začatie podnikania zamietli. Medzitým si však už dohodol prenájom bytu v Liptovskom Hrádku, pričom majiteľovi povedal, že mu bude vedieť zaplatiť za nájom neskôr, keďže si vybavuje dotáciu. Čo sa, žiaľ, nepodarilo, a tak po mesiaci stál pred otázkou, čo s faktúrou za byt. „Slušne sme sa s majiteľom porozprávali, vrátil som mu kľúče a skončil som,“ spomína na ťažké obdobie.

„Cigána vedľa seba nechcem“

Niet sa čo čudovať, že v Daliborovi prevládali pocity znechutenia a sklamania. Prešlo niekoľko mesiacov a zrazu mu zazvonil telefón. „Tri-štyri mesiace po tom všetkom, vo februári 2017, mi zavolala kamarátka kaderníčka. Z ničoho nič mi dala ponuku, že chce vo svojom kaderníctve skončiť a či ho nechcem prebrať. Dohodli sme sa na symbolickej sume s tým, že jej to budem splácať. Susedka vedľa kaderníctva sa však ozvala, že vedľa seba cigána nechce. Že ak to dovolí majiteľ, tak ona odíde. Majiteľ to teda nedovolil a ja som dal od toho ruky preč,“ opísal ďalšiu zlú skúsenosť Dalibor.

Foto: Dalibor Ferenc

Zlomový moment

Táto životná situácia ho opäť odradila od vlastného kaderníctva. „Prestal som snívať. Cítil som ku všetkému odpor,“ opisuje svoje sklamanie Dalibor. Nakoniec sa však všetko zmenilo na konci septembra 2017, kedy bol prinútený ísť k notárovi niečo vybaviť. Pod notárkinou kanceláriou bol prázdny priestor, ktorý ho očaril, a tak sa jej opýtal, komu patrí. „Dala mi kontakt na majiteľku. Keď som jej zavolal, hneď som jej povedal, že som Róm, aby som si nerobil zbytočné nádeje. Odpovedala, že jej to vôbec nevadí, a tak sme sa stretli.“ Aj vďaka tejto náhodnej situácii sa Daliborovi konečne podarilo splniť si svoju tajnú túžbu. „Mám kaderníctvo a tvrdo na sebe pracujem. Ja aj moja rodina sme veľmi šťastní,“ povedal pre Dobré noviny Dalibor, ktorý kapitolu urážok a predsudkov uzavrel a zameriava sa len na svoju prácu.

Kaderníctvo pod Daliborovým vedením sa v Liptovskom Hrádku postupne rozbieha. Mladík si potrpí na kvalitu a chce ľudí naučiť, že práve kvalitné služby sú dôležité. Do jeho kresla usádza ženy, deti aj mužov. Pri spomienke na prvého klienta, ktorý prešiel dverami kaderníctva, priznáva trému, ktorú sa mu však podarilo úspešne prekonať. Má svoje heslo a chce, aby každý zákazník odchádzal s dobrým pocitom a s úsmevom na perách. Dalibor Ferenc po ťažkom boji všetkým dokázal, že sa netreba vzdávať. Jeho víziou do budúcna je otvoriť si barber shop a venovať sa nadštandardnej starostlivosti o pánske vlasy a fúzy.