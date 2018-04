TASR

NHL: Doughty, Hedman a Subban sú vo finále na zisk Norrisovej trofeje

Mená finalistov zverejnil oficiálny web zámorskej hokejovej profiligy, víťaz si cenu prevezme 20. júna na slávnostnom galavečeri v Las Vegas.

Na snímke jeden z kandidátok na Norrisovu trofej Victor Hedman. — Foto: Wikipedia

New York 20. apríla (TASR) - Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL 2017/2018 získa jeden z trojice Drew Doughty z Los Angeles, Victor Hedman z Tampy Bay a P.K. Subban z Nashvillu. Mená finalistov zverejnil oficiálny web zámorskej hokejovej profiligy, víťaz si cenu prevezme 20. júna na slávnostnom galavečeri v Las Vegas.

Doughty, ktorý už získal toto prestížne ocenenie v roku 2016, bol v základnej časti najviac vyťažovaný korčuliar profiligy. Celkovo odohral 2200 minút a 31 sekúnd, v priemere 26:50 min. na zápas. Viedol pritom najlepšiu ligovú defenzívu, keďže Kings inkasovali najmenej gólov zo všetkých klubov NHL - iba 203. Kanaďan nazbieral v základnej časti 10 gólov a 50 asistencií a stal sa prvým zadákom "kráľov", ktorý dosiahol 60-bodovú hranicu, od sezóny 2005/2006, keď ju pokoril Slovák Ľubomír Višňovský.

Švéd Hedman, ktorý kandiduje na cenu premiérovo, bol v základnej časti so 17 presnými zásahmi najlepším strelcom medzi obrancami. Zároveň je to jeho kariérne gólové maximum v jednej sezóne. So 63 bodmi bol piaty najproduktívnejší zadák súťaže.

Doughtyho krajan Subban získal Norris Trophy už v roku 2013. Bol hlavnou postavou nashvillskej obrany, ktorá nastrieľala najviac gólov (56) a nazbierala najviac bodov (206) spomedzi ligových defenzív. Subban si so 16 gólmi stanovil osobné sezónne maximum, s 59 bodmi bol ôsmy naproduktívnejší zadák celej NHL.