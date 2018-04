TASR

Deň pamiatok a historických sídiel pripomenú prednášky odborníkov

Medzinárodný deň ochrany pamiatok a historických sídiel sa oslavuje od roku 1984.

Hrad Devín - Národná kultúrna pamiatka. — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava/Paríž 20. apríla (TASR) - Laureátmi Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2018 sa stali Ing.arch. Ivan Gojdič, PhDr. Darina Petranská a PhDr. Anton C. Glatz in memoriam. Cena Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚ SR) bude laureátom slávnostne udelená pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky - kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore 21. apríla. Avizuje to na svojej webovej stránke Pamiatkový úrad SR. Medzinárodný deň ochrany pamiatok a historických sídiel pripadá na 18. apríla.

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky je symbolickým uznaním dlhoročného úsilia jednotlivcov pôsobiacich v oblasti ochrany pamiatkového fondu, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o ochranu kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chráneného územia a krajiny ako aj o posilňovanie spoločenského povedomia o ich nenahraditeľných hodnotách, vysvetlil PÚ SR. Cena sa udeľuje každý rok 18. apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. Nesie názov po Alžbete Güntherovej-Mayerovej (1905-1973), spoluzakladateľke slovenskej umenovedy, výtvarnej historičky a pamiatkárky.

Ďalšie podujatie, ktoré sa na Slovensku pripravuje pri príležitosti Medzinárodného dňa ochrany pamiatok a historických sídiel, je prednáškový cyklus v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, a to 25. apríla tohto roku. Bližšie informácie prináša webová stránka michalovce.sk.

Kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie je téma, ktorú zvolila Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla (ICOMOS) pri príležitosti Medzinárodného dňa ochrany pamiatok a historických sídiel.

Medzinárodný deň ochrany pamiatok a historických sídiel sa oslavuje od roku 1984. Vyhlásil ho ICOMOS a schválila Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1983.

Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ako medzinárodná organizácia profesionálnych pracovníkov v danej oblasti sa zameriava na ochranu a konzerváciu pamätihodností a historických sídel všade na svete. Sídlo medzinárodného sekretariátu ICOMOS je v Paríži.

Aj slovenské múzeá či galérie organizovali pri tejto príležitosti podujatia neraz v atraktívnych priestoroch historických a pamiatkových objektov. Príťažlivými sa stali expozície na hradoch a ich nádvoriach, expozície ľudovej architektúry či výstavy.