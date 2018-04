TASR

Dnes o 08:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Divadlo J. Záborského v Prešove uvedie v premiére čiernu komédiu Kati

Postavu kata zveril režisér Igorovi Kasalovi, ktorý si vykonáva svoje povolanie a popravuje zločincov, niekedy aj nevinných.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Prešov 19. apríla (TASR) – Hru Kati, ktorej autorom je írsky dramatik Martin McDonagh, uvedie v piatok 20. apríla v premiére na Malej scéne Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove. Režisér Michal Náhlík ju radí medzi čierne komédie. Pre expresívne výrazy a svojský humor by ju nemali vidieť diváci mladší ako 18 rokov.

Dráma vznikla v roku 2015. Príbeh o poslednom britskom katovi, ktorý si po zrušení trestu smrti otvorí krčmu, po prvý raz uviedli v londýnskom The Royal Court Theatre. V DJZ bude mať slovenskú premiéru.

Korenistý slovník si vyžiadali scény v krčme či vo väzení. Náhlík uviedol, že slovenčina je veľmi skúpa na argot. "Nemáme dobre rozvinutý jazyk sociálnych skupín. Ak potrebujeme na javisko preniesť farebnejší jazyk ulice, musíme ísť trocha intenzívnejšie do slovníka. Nie každý sa s tým stotožňuje. Ale ak hrám hru z ulice, tak toto je slovník z ulice. Je pravda, že závisí aj od toho, ako to herec zaintonuje. Snažíme sa, aby to bolo hovorové, aby sme netlačili na vulgarizmy," uviedol režisér.

Postavu kata (Harry Wade) zveril režisér Igorovi Kasalovi, ktorý si vykonáva svoje povolanie a popravuje zločincov, niekedy aj nevinných. V jeho krčme sa stretáva partia štamgastov. Obsluhuje ich jeho manželka (Alice), ktorú hrá Valéria Furješová. Rolu dcéry (Shirley) dostala Gabriela Očkajová. V ďalších postavách diváci uvidia Lukáša Šeptáka a Mateja Erbyho.

Náhlík doplnil, že napriek úsmevným scénkam sú Kati hrou o spravodlivosti. "Je veľmi nebezpečné, keď človek bez akýchkoľvek dôkazov alebo na základe svojich subjektívnych pocitov sa rozhodne zobrať spravodlivosť do vlastných rúk. A v tom je táto hra veľmi aktuálna pre každú dobu," zdôraznil.

Scénu a kostýmy navrhla Anita Szőkeová. Režisér vyzdvihol atmosféru, ktorú sa jej podarilo do predstavenia dať. Text preložila Zuzana Šajgalíková. Dramaturgicky spolupracovala Alžbeta Verešpejová.