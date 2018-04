TASR

Kozák tvrdí, že slovenské kluby potrebujú skupinovú fázu ligy majstrov

Kozák by nasledovníkom na ligových trávnikov doprial postup do skupinovej časti o to viac, že atmosféru najprestížnejšej klubovej súťaže zažil ako aktívny hráč.

Na snímke bývalý československý futbalový reprezentant Vladimír Šmicer spolu s účastníkmi na fototermíne počas slávnostného predstavenia trofeje Ligy majstrov v Auparku, 19. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR

Bratislava 19. apríla (TASR) - Prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák dúfa, že aj nový model futbalovej Fortuna ligy pomôže slovenským zástupcom vrátiť sa do skupinovej časti Ligy majstrov. Kozák bol v sezóne 1997/1998 kapitán prvého slovenského účastníka 1. FC Košice, napodobnili ho ešte Artmedia Petržalka (2005/2006) a MŠK Žilina (2010/2011).

Odvtedy však slovenský klubový futbal čaká na ďalšieho zástupcu medzi 32 najlepšími tímami "starého kontinentu". "Dlhodobo tvrdím, že potrebujeme úspechy na medzinárodnej scéne, aby sme slovenskú ligu pozdvihli na vyšší stupienok, kam chceme. Hráči aj kluby si vyslúžia väčší kredit, keď sa dostanú do exkluzívnej spoločnosti. Verím, že nebudeme čakať dlho," povedal Kozák.

Fortuna liga funguje od tohto ročníka s modelom, v ktorom sa v nadstavbovej časti rozdelil tucet účastníkov do skupín o titul a o udržanie sa. V hornej polovici vďaka tomu vzájomne súperia iba popredné mužstvá.

Po 27 odohraných stretnutiach smeruje za majstrovským titulom FC Spartak Trnava s deväťbodovým náskokom na najbližšieho prenasledovateľa FC DAC 1904 Dunajská Streda. Trnavčania majú veľkú šancu stať sa aj nositeľom slovenských klubových farieb v predkolách Ligy majstrov 2018/2019. Ďalší krok môžu urobiť v sobotu na ihrisku MFK Ružomberok, ktorý v uplynulom kole zdolali na vlastnom štadióne 1:0.

"Aj takýto model súťaže prospeje Trnave, lebo hrá veľmi dôležité zápasy náročné na psychiku. Budeme sa tešiť a veríme, že ich to posunie a pomôže, aby sme sa v septembri mohli pozerať na slovenské mužstvo v hlavnej fáze európskej súťaže."

Kozák by nasledovníkom na ligových trávnikov doprial postup do skupinovej časti o to viac, že atmosféru najprestížnejšej klubovej súťaže zažil ako aktívny hráč. Spomienky si obnovil vo štvrtok, keď vystúpil ako hosť na predstavení originálnej trofeje Ligy majstrov v Bratislave: "Bol to veľký úspech slovenského klubového futbalu. Vtedy sme ho ani tak nedoceňovali, pretože sme mali výborné mužstvo, víťazili sme pravidelne. Dostať sa do skupinovej fázy je naozaj niečo nadštandardné. Aj po rokoch, keď vidím trofej, hoci som ju nezískal, stále so mnou lomcujú emócie a krásne spomienky."

Košičania narazili v skupine na holandský Feyenoord Rotterdam, Juventus Turín z Talianska a anglický Manchester United. V enormnej konkurencii sa im nepodarilo získať ani bod. "Možno sme si aj zaslúžili zabodovať, mali sme silných protivníkov. Myslím si, že na jeden bod sme mohli dosiahnuť, ale spomienky sú napriek tomu krásne. Nadobudli sme skúsenosti a sebavedomie, nastúpili sme proti veľkým hráčom. Nie je to každodenná príležitosť, hneď v prvom zápase prišiel Manchester United do Košíc s Davidom Beckhamom, Teddym Sheringhamom či Andym Coleom," dodal Kozák.

Organizátori štvrtkovej akcie pozvali spoločne s ním bývalého českého hráča Vladimíra Šmicera, víťaza LM z roku 2005 v drese FC Liverpool. Na domácej scéne dopomohol Slavii Praha v sezóne 1995/1996 k zisku titulu po 49 rokoch. Takmer tak dlho čaká Trnava, ktorej by doprial ukončenie majstrovských suchôt po 45 rokoch: "Pokiaľ majú šancu, tak im to želám. To by boli krásne oslavy, prajem im, aby to dotiahli."