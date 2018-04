TASR

Vantruba od pondelka trénuje a chystá sa na návrat: Rameno už nebolí

Zápasy svojho tímu prežíval z tribúny.

Brankár Trnavy Martin Vantruba, archívna snímka. — Foto: TASR/Branislav Račko

Trnava 19. apríla (TASR) - Brankár Martin Vantruba sa v pondelok vrátil do tréningového procesu a chystá sa zabojovať o post jednotky v tíme fortunaligového lídra Spartaka Trnava, kde ho počas absencie adekvátne zastúpil Martin Chudý.

Vantruba od konca marca laboroval so zraneným ramenom. V stredajšej semifinálovej odvete Slovnaft Cupu proti Slovanu Bratislava už sedel na lavičke náhradníkov. "Od pondelka trénujem naplno. V pohári som bol na lavičke, lebo tréner chcel, aby som opäť zažil atmosféru zápasu a dostal sa do toho. Cítim sa dobre, futbal mi veľmi chýbal. Rameno ma už nebolí, takže v sobotu v Ružomberku budem pripravený nastúpiť. Uvidíme, či ma tréner postaví, je to na ňom," povedal Vantruba v rozhovore pre portál fortunaliga.sk

Vo Fortuna lige vynechal tri aprílové duely – proti Dunajskej Strede, Slovanu a Ružomberku. "Boli to iba tri zápasy, ale mne to pripadalo ako celá večnosť. Za ten čas som bol iba v posilňovni a cvičil som nohy, keďže s ramenom som nemohol hýbať. Vyšetrenia ukázali, že už by to malo byť v pohode, takže som tento týždeň už išiel do plnej záťaže," uviedol 20-ročný brankár, ktorému hrozila dokonca operácia. "Diagnóza znela natrhnuté púzdro. Dá sa to riešiť aj operačne, no našťastie to nebolo potrebné. Scelilo sa mi to, začal som to posilňovať a to mi pomohlo. Dúfam, že rameno bude držať."

Zápasy svojho tímu prežíval z tribúny. "Bol som nervóznejší ako v zápasoch, v ktorých som nastúpil. Všetky nechty som si obhrýzol. Keď rozhodca odpískal koniec súboja so Slovanom, vbehol som na ihrisko v takej eufórii, akoby som strelil víťazný gól. Teším sa, že sa môžem vrátiť do zápasového diania, no nebude to jednoduché, pretože Martin Chudý ma zastúpil veľmi dobre a neviem, či ma teraz bude chcieť pustiť do brány," poznamenal člen kádra slovenskej reprezentácie do 21 rokov, ktorý sa v lete bude sťahovať z Trnavy do pražskej Slavie.

Chudý si v troch ligových zápasoch dvakrát udržal čisté konto a verí, že by mohol zostať medzi žrďami. "Martin je talentovaný brankár, o svojich kvalitách presvedčil v priebehu sezóny. Teraz dlhší čas nechytal, ale doliečil sa a pre mužstvo je to dobré. V tejto fáze súťaže ideme za spoločným tímovým cieľom. Takže akokoľvek to tréner postaví, nikto nebude urazený. Ja sa cítim dobre. Myslím si, že som odchytal dobré zápasy. Dúfam, že zostanem v bráne."