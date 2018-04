TASR

Hydinári veria, že chystané opatrenia ministerstva im pomôžu prežiť

Vo výrobe hydinového mäsa je Slovensko s výrobou 10 kilogramov na obyvateľa ročne na chvoste v rámci Európskej únie.

Na snímke konateľ hydinárne HSH spol. s r. o. Timotej Husár vo Veľkom Záluží 19. apríla 2018. — Foto: TASR Henrich Mišovič

Veľké Zálužie 19. apríla (TASR) – Slovenskí hydinári vítajú pripravovanú novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ale aj chystané systémové opatrenia na dlhodobú podporu hydinárskeho priemyslu.

„Opatrenia by nám mali pomôcť dostať vzťahy medzi výrobcami a obchodom do rovnovážnejšieho vzťahu, a tiež by mali pomôcť zostať na trhu, nezbankrotovať, ekonomicky a efektívne vyrábať,“ povedal Timotej Husár, konateľ spoločnosti HSH, s.r.o., Veľké Zálužie počas štvrtkovej návštevy ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej.

Súčasný stav hydinárskeho priemyslu označil Husár za kritický. „Podiel slovenskej hydiny na domácom trhu nedosahuje ani 50 %. Až 80 % našej produkcie predávame za akciové ceny, často pod výrobné náklady. Čo sa týka podpory zo strany národných zdrojov a štátu, boli sme ubezpečení, že po dlhých rokoch prichádza prvé systémové opatrenie na dlhoročnú podporu hydiny a celého priemyslu, čo v okolitých štátoch funguje dlhé roky,“ zhrnul najväčšie problémy hydinárskeho priemyslu Husár. Aj preto zo 14 spracovateľov hydiny, ktorí na Slovensku pôsobili v čase vzniku spoločnosti HSH v roku 1992, zostali na trhu traja.

Podľa Husára všetky okolité štáty podporujú z národných zdrojov hydinársky priemysel, a tým aj vykrývajú straty výrobcov z akcií. „U nás to zatiaľ nebolo, máme prísľub ministerstva, že sa to zmení,“ povedal. „Usilujeme sa, aby slovenskí výrobcovia, spracovatelia, mali znížené náklady aspoň cez zelenú naftu. Nevieme konkurovať výrobkom, ktoré sa sem dovážajú zo zahraničia. Ak sem dovezú výrobky, ktoré sú aj s dovozom lacnejšie, nie je možné, aby tie naše, poskytované za reálne ceny, boli konkurencieschopné,“ povedala Matečná.

Vo výrobe hydinového mäsa je Slovensko s výrobou 10 kilogramov na obyvateľa ročne na chvoste v rámci Európskej únie. „Niektoré štáty mnohonásobne prekračujú svoju kapacitu, tam je potom možný export do okolitých štátov. Funguje to tak, že môžu svoje prebytky lacnejšie predať do zahraničia, keď doma majú podporu. Je veľa nepriamych podpôr, ktoré staré členské štáty vedia zapracovať a nebyť pritom v rozpore so zákonmi Európskej únie. Verím, že opatrenia, ktoré rezortné ministerstvo pripravuje, sú v súlade s európskou legislatívou a že skutočne budú. Veľmi nám to pomôže,“ dodal Husár.