TASR

Včera o 22:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Nitriansky kraj ocenil najlepších zdravotníkov za rok 2017

Cenu v kategóriách lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a za celoživotný prínos si prevzalo 12 pracovníkov zdravotníckych zariadení.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - František Iván

Nitra 19. apríla (TASR) – Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica udelil vo štvrtok ocenenia najlepším zdravotníkom. Cenu v kategóriách lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a za celoživotný prínos si prevzalo 12 pracovníkov zdravotníckych zariadení. Laureátov na toto ocenenie nominovali odborníci i zástupcovia širokej pacientskej verejnosti.

Ako v príhovore zdôraznil Belica, aj v modernom zdravotníctve zostáva rozhodujúcim činiteľom osobnosť zdravotníckeho pracovníka, jeho profesionálne a odborné schopnosti i ústretový prístup k pacientom. "Na týchto pilieroch stoja aj kritériá ocenenia Zdravotník roka, ktoré NSK organizuje už ôsmy raz, vždy pri príležitosti Svetového dňa zdravia," skonštatoval.

Stupeň spokojnosti pacientov i poskytovateľov zdravotníckych služieb súvisí podľa Belicu s obsahom i rýchlosťou zmien potrebných na zlepšenie súčasného stavu v slovenskom zdravotníctve. "Nemožno sa spoliehať na to, že trh všetko vyrieši, pretože to by bol návrat späť, do minulosti. Chyby a omyly, ktorých sme sa dopustili za posledných 25 rokov, musia však byť pre nás poučením i výstrahou do budúcnosti," dodal Belica.