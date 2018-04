Dominika Dobrocká

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dievčatko pozvalo na čajovú párty policajta, ktorý jej zachránil život. Dnes sú z nich skvelí kamaráti

Záchrana života vyústila do nerozlučného priateľstva.

— Foto: yahoo.com

AUSTIN 19. apríla - Priateľstvo je jeden z najväčších darov, ktorý nám život ponúka. Nekladie si žiadne podmienky a môže vzniknúť naozaj medzi kýmkoľvek. My dospelí si priateľov vyberáme dlhšie, deti sú však čisté dušičky a nemajú problém skamarátiť sa okamžite. Niekedy pravé a silné priateľské vzťahy vznikajú za nie úplne najkrajších situácií, avšak práve preto sú mnohokrát oveľa odolnejšie. Tak to je aj v prípade malej princeznej Bexley a policajta Patricka Raya.

Približne pred rokom vtedy dvojročné dievčatko prehltlo malú mincu, okamžite sa začalo dusiť a lapať po dychu. Rodiča ani sekundu nezaháľali a privolali záchranárov. Na miesto však dorazil prvý policajt Ray, ktorý zúfalé hlásenie započul počas svojej obednej pauzy. Mužovi zákona sa podarilo uvolniť mincu tak, že dievčatku klesla do pažeráka. Bexley sa konečne mohla nadýchnuť a prestala sa dusiť. Tento moment obom zmenil život. Stali sa z nich totiž veľmi dobrí kamaráti. Dôkazom je aj to, že mladá dáma svojho záchrancu zavolala k sebe domov na stretnutie pri čaji. „Bolo to niečo, čo som jednoducho nemohol odmietnuť. Vedel som, že je to pre Bexley a jej maminu veľmi dôležité. Mám dvoch synov, takže neviem, ako prebiehajú takéto veci, avšak ona je zlatíčko. Je to moja najlepšia kamarátka,“ priznal záchranca a kamarát Patrick.