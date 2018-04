TASR

Hokejisti SR proti Lotyšsku aj s Jánošíkom: Nadviazať na Nemecko

Rodák zo Spišskej Novej Vsi uvítal, že sa zápasy budú konať na východe Slovenska.

Na snímke Adam Jánošík. — Foto: TASR/Michal Svítok

Poprad 19. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odohrajú v závere týždňa dva zápasy proti Lotyšsku v rámci Euro hockey challenge. V Michalovciach a v Poprade sa pokúsia nadviazať na nedávne úspešné výsledky proti Nemecku, keď vyhrali 2:1 po sn a 4:1. Stretnutia na východe republiky budú mať špeciálnu príchuť pre viacerých hráčov, ktorí sa predstavia v známom prostredí.

Do hry už zasiahne aj obranca Adam Jánošík, ktorý počas uplynulého cyklu trénoval s tímom, ale proti Nemcom nenastúpil. Rodák zo Spišskej Novej Vsi uvítal, že sa zápasy budú konať na východe Slovenska. "Je to na východe, je to naše. Som za to veľmi rád. Som už pripravený hrať zápasy a teším sa na ne. Verím, že nadviažeme na výkony i výsledky zo zápasov proti Nemecku," poznamenal.

Nemenej špeciálnu príchuť bude mať najmä druhý zápas pre trojicu útočníkov Dávida Buca, Patrika Svitanu a Davida Bondru. V sezóne 2017/2018 spoločne pôsobili práve v HK Poprad. "Bude zaujímavé hrať doma. Počas sezóny sme spolu nehrávali, no v zápasoch proti Nemecku nám to celkom išlo a dúfam, že nám to tak pôjde aj naďalej," poznamenal Dávid Buc.

Na podporu v hľadisku sa bude môcť spoľahnúť aj Dávid Bondra, ktorého bude sledovať aj jeho slávny otec Peter. "Otec prišiel z Ameriky a na zápase bude celá rodina. Dve sezóny som odohral za Poprad, no teraz budem hrať v Poprade za reprezentáciu. Je to pre mňa niečo výnimočné," poznamenal Bondra.

Po Švédsku a Nemecku čaká na Slovákov ďalší súper z inej hokejovej školy. Uvedomuje si to aj tréner Craig Ramsay. "Bude to zase niečo iné. Lotyši majú svoje silné stránky a určite sa budú spoliehať aj na zohranosť hráčov, najmä z Dinama Riga. Nič ľahké nás nečaká, no verím, že potešíme svojich fanúšikov."

Reprezentanti uzavrú zápasom s Lotyšskom ďalší blok prípravy na svetový šampionát. Na budúci týždeň ich čakajú ďalšie spoločné tréningy, po ktorých budú nasledovať zápasy s Francúzskom v Nitre a v Piešťanoch.