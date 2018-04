Kristína Jurzová

Včera o 18:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní V námorníctve ju nechceli. Toto je pilotka, ktorá dokázala pristáť s lietadlom bez jedného motora a s dierou v trupe

Napriek nespornému talentu ju v námornom letectve nechceli. Ale asi to tak malo byť. Pretože nebyť nej, mohlo sa to skončiť tragédiou a zahynúť oveľa viac ľudí.

Tammie Jo Shults je hrdinskou pilotkou, ktorá dokázala vo vyhrotenej situácii zachovať pokoj a zachrániť tak ďalšie ľudské životy. — Foto: TASR/AP

FILADELFIA 19. apríla (Dobré noviny/TASR) - Šťastie v nešťastí. Aj tak by sa dalo opísať núdzové pristátie lietadla Boeing 737, ktoré kvôli vážnym technickým problémom muselo neplánovane zmeniť svoju trasu a napokon pristálo vo Filadelfii.

Nebolo by to však možné bez hlavnej pilotky Tammie Jo Shultsovej (56), ktorá napriek nepriaznivým okolnostiam nespanikárila, no zachovala si chladnú hlavu a zachránila cestujúcich. Väčšinu...

Čo sa stalo?

Lietadlo americkej spoločnosti Southwest Airlines predvčerom smerovalo rýchlosťou 950 km/h z New Yorku do Dallasu. Krátko po štarte sa však na palube náhle ozval silný hluk a zo stropných priečinkov vypadli kyslíkové masky. Tie cestujúci využili, nasadili si ich a modlili sa za šťastné núdzové pristátie.

Medzitým prístroje na palubnej doske kapitánke Tammie hlásili, že zlyhal jeden z motorov. Úlomok z neho následne rozbil okno. Ženu, ktorá pri ňom sedela, silný podtlak do pol pása vytiahol von a visela vonku z lietadla vo výške takmer desať kilometrov. Spolucestujúci zo všetkých síl o ňu zápasili, zachytili ju a pomohli jej. Utrpela však vážne zranenia.

Podrobné informácie o dramatických chvíľach na palube kapitánka Tammie spočiatku nemala, no vedela, že sú tam zranení. Plne sa však koncentrovala na to, ako sa čo najskôr a najbezpečnejšie dostať na zem. „No, chýba nám časť lietadla, takže budeme musieť trochu spomaliť,“ oznámila s pokojným hlasom dispečingu a vyžiadala si aj zdravotnú pomoc pre cestujúcich. Na otázku, či je lietadlo v plameňoch, odpovedala: "Nie, nie je v ohni, ale časť z neho chýba."

Slzy šťastia aj smútku

Mnohí piloti sú na takéto krízové situácie pripravovaní, v čom im pomáhajú aj cvičenia na leteckých simulátoroch. Jedna vec je však simulácia a druhá realita.

Tammie však prežila viac ako mnohí ostatní piloti. Bola totiž jednou z prvých ženských stíhacích pilotiek v americkom leteckom námorníctve. A práve vďaka tejto cennej skúsenosti je zvyknutá na naozaj nečakané situácie. Rozhodla sa preto núdzovo pristáť vo Filadelfii, čo sa jej aj napriek veľkým poškodeniam podarilo.

Pasažieri s kyslíkovými maskami na palube lietadla leteckej spoločnosti Southwest Airlines počas letu z New Yorku do Dallasu 17. apríla 2018. Foto: TASR/AP

Ľudia na palube sa objímali, tlieskali a ďakovali kapitánke za to, "že môžu žiť na druhí deň". Väčšina osôb na palube dokázala po pristátí samostatne vystúpiť. Na pristávacej dráhe ich však už čakali záchranné zložky. V starostlivosti lekárov skončilo sedem osôb, ktorým ošetrili poranenia menšieho rozsahu.

Lietadlo americkej spoločnosti Southwest Airlines 17. apríla 2018 núdzovo pristálo na letisku vo Filadelfii. Foto: TASR/AP

Ich prioritou však bola žena, ktorá sedela pri rozbitom okne a ktorá bola v kritickom stave. Použili defibrilátor, no jej zranenia boli také vážne, že aj napriek všemožnej snahe lekárov sa im ju nepodarilo zachrániť. Išlo o 43-ročnú Jennifer Riordanovú z amerického štátu Nové Mexiko. Matku dvoch detí, ktorá bola vedúcou pracovníčkou banky a ktorá sa vracala zo služobky domov k rodine...

Smrť Riordanovej oznámila ako prvá Amy McCartyová, zástupkyňa riaditeľa katolíckej školy v meste Albuquerque, ktorú navštevujú dve deti obete. McCartyová v e-maile rodičom napísala, že "rodina potrebuje všetky modlitby, akých sme schopní".

Na rchívnej snímke z roku 2017 je Jennifer Riordanová. Foto: TASR/AP

Riordanová bola váženou občiankou mesta. Zastávala funkciu viceprezidentky pre vzťahy s verejnosťou v banke Wells Fargo. Jej manžel Michael Riordan bol ešte donedávna vysokopostaveným predstaviteľom mesta Albuquerque.

"Naše srdcia sú zarmútené," reagovali na túto smutnú správu kapitánka Shultsová spolu so svojím kopilotom Darrenom Ellisorom. "V mene celej posádky oceňujeme podporu zo strany verejnosti a našich spolupracovníkov, pretože všetci sa zamýšľame nad hlbokou stratou jednej rodiny."

Prerazila vo svete mužov

Vyšetrovatelia však hovoria, že nebyť "rýchleho myslenia" hlavnej pilotky, obetí mohlo byť oveľa viac. Na palube bolo totiž 143 cestujúcich a 5 členov posádky. "Dostať nás dole bez hydrauliky a s rozbitým motorom a bezpečne pristáť nie je pre mňa nič menej ako zázrak. Určite je hrdina," povedala o kapitánke cestujúca Peggy Phillipsová z mesta Brandon, ktorá je už na dôchodku. Cestujúci však za hrdinov označili aj mužov, ktorí napriek vlastnému ohrozeniu vtiahli matku dvoch detí späť do lietadla.

Na archívnej snímke z 20. marca 2017 kapitánka Tammie Jo Shultsová. Foto: TASR/AP

Zaujímavosťou však je, že kapitánka Shultsová sa vo vojenskom námorníctve stretla kvôli svojmu pohlaviu s "veľkým odporom". Uviedla to jej spolužiačka Cindy Fosterová, podľa ktorej bola vášnivou pilotkou, no v prostredí plnom mužov nedostávala rovnakú príležitosť. "Takže vedela, že musí pracovať viac ako ostatní. Urobila to pre seba a pre všetky ženy bojujúce za šancu." Hrdinka Boeingu 737 však bola taká dobrá, že časom dokonca školila vojenských pilotov. Napokon sa však rozhodla pre kariéru v komerčných letoch.

Podľa Úradu štatistiky práce iba 6,2 percenta komerčných pilotov v Spojených štátoch sú ženy. Ale tí, ktorí poznajú kapitánku Shultsovú, tvrdia, že má na vykonávanie tejto práce potrebné zručnosti.

Zložili jej poklonu

Najbližších 12 až 15 mesiacov bude prebiehať vyšetrovanie s cieľom zistiť, čo presne sa počas letu stalo. Podľa predbežných informácií sa jedna z lopatiek turbíny motora oddelila a chýba. Predseda americkej Národnej komisie pre bezpečnosť dopravy (NTSB) Robert Sumwalt na tlačovej konferencii v utorok neskoro večer uviedol, že na základe predbežného skúmania motora možno povedať, že nastala "únava kovového materiálu".

Vyšetrovateľ Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSB) robí prehliadku poškodeného motora lietadla Boeing 737 americkej leteckej spoločnosti Southwest Airlines, ktoré muselo núdzovo pristáť na letisku vo Philadelphii 17. apríla 2018. Foto: TASR/AP

Na margo zručností kapitánky Shultsovej však nešetril chválou. "Počuli sme ich intonáciu, piloti sa zdali byť veľmi pokojní a ubezpečení v tom, čo robia," povedal Sumwalt. "Klobúk dole! Chovali sa takým spôsobom, akým ich pripravovali."