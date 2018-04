TASR

Cenu Jána Johanidesa 2018 získal Lavrík za román Nedeľné šachy s Tisom

Silvester Lavrík, archívna snímka. — Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 19. apríla (TASR) – Silvester Lavrík sa stal laureátom Ceny Jána Johanidesa 2018, ocenenie získal za román Nedeľné šachy s Tisom z vydavateľstva Dixit. V kategórii autora do 35 rokov bol odmenený Jakub Juhás. Výsledky prezentovalo vo štvrtok Literárne informačné centrum.

O víťazoch rozhodovala porota v zložení vydavateľ Petr Minařík, literárna historička Dana Hučková, literárny vedec Radoslav Passia, literárny vedec a kurátor Peter Michalovič a literárny kritik Peter Darovec. Odborná porota vyberala laureáta z finálovej sedmičky v kategórii za najlepšie prozaické dielo.

„Tak ako sa Lavrík pýta, či bol Tiso skôr prezidentom podivného štátu, alebo duchovným, ktorý dbá o svoje ovečky a boží odkaz, môžeme sa pýtať aj my na zmysel našich vlastných, hoci aj privátnych dejín. Je to maximum, čo literatúra môže dokázať, keď sa čitateľ zabývaný v dome vlastného života, pozrie do základov tohto domu, ktorý pre neho vystavali jeho predkovia,” uviedol k ocenenej knihe porotca Petr Minařík.

V kategórii za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov, ktoré vyšlo v predchádzajúcich dvoch rokoch, získal cenu Jakub Juhás za knihu Novoročný výstup na Jaseninu z vydavateľstva Rubato. „Tá predstavuje akýsi formálny experiment napojený na tradičný žáner iniciačného cestopisu s katarzným momentom návratu do rodného kraja, hľadania vlastných koreňov," uvádza v hodnotení porota.

„V 80. rokoch som sa priženil do Bánoviec, kde Jozef Tiso bol takmer celý svoj život profesionálnym kňazom. Poloha toho, čo si ľudia pamätali, sa niekde vzácne zhodovala s tým, čo som sa ja o ňom dozvedel a myslel, ale niekde sa s tým rozchádzala. Uvedomil som si, že mám jedinečnú príležitosť pozrieť na sa túto rozporuplnú figúru z každodenného zorného uhla, ako tá doba mohla vyzerať. Odsedel som si čas v archívoch, pri štúdiu dobových materiálov, napočúval rozhovory s pamätníkmi a pokúsil sa urobiť literárny obraz tej doby, ktorý by na jednej strane pracoval striktne s faktami, ktoré formovali tú dobu, na druhej strane odprezentovať tie fakty cez zrozumiteľný príbeh," uviedol pre TASR k ocenenej knihe jej autor Silvester Lavrík.

Cenu Jána Johanidesa vyhlasuje Literárne informačné centrum spoločne s mestom Šaľa a honorárnym konzulátom SR v Hesensku. Jej cieľom je uctiť si pamiatku spisovateľa, ktorý sa významnou mierou pričinil o rozvoj modernej slovenskej prózy a zároveň podporiť autorov, ktorí v súčasnosti rozvíjajú jeho odkaz a svojím dielom sa relevantne podieľajú na úspechoch súčasnej slovenskej literatúry. Cena sa vyhlasuje každé dva roky od roku 2010. Doterajšími laureátmi boli Stanislav Rakús a Ivana Dobraková (2010), Dušan Dušek a Zuska Kepplová (2012), Lajos Grendel a Ján Púček (2014), Alta Vášová a Peter Balko (2016).

Súčasťou odovzdávania cien 24. apríla v Šali bude aj vyhlásenie výsledkov súťaže Esej Jána Johanidesa 2018, ktorá sa vypisuje každý rok. Prihlásený bol rekordný počet 127 prác stredoškolákov z celého Slovenska. Témou esejí sú vybrané myšlienky Jána Johanidesa. Tento rok sa porota rozhodla udeliť dve hlavné ceny a víťazmi súťaže sa stali Matúš Zelieska z Levíc a Marek Moravčík z Bratislavy.