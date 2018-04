Muž zúfalo potreboval obličku. Na žiadosť o pomoc zareagoval spolužiak, s ktorým sa naposledy stretol pred 50 rokmi

Dominika Dobrocká

Správa pre bývalých spolužiakov zachránila zúfalému mužovi život. Darca sa našiel okamžite.

WASHINGTON 19. apríla - Pomoc mnohokrát prichádza od tých, od ktorých by sme to nikdy nečakali. Životná situácia Kennetha Walkera už navždy spojila s jeho bývalým spolužiakom Charliem Ballom. Muži spoločne absolvovali strednú školu vo Washingtone v roku 1969, avšak priateľmi neboli ani náhodou. Po skončení štúdia sa ich cesty rozdelili a ďalších 50 rokov o sebe vôbec nič nevedeli, zostali im iba študentské spomienky. Walkera však postretli zdravotné problémy. Bolo to presne v období, keď pracoval v Južnej Afrike ako šéf úradu pre National Public Radio. Vtedajšia nesprávna diagnóza bola pre muža osudná.

Žiadosť o život

Po tom, ako sa vrátil do USA, vedel, že jeho dni sú zrátané, ak sa nenájde vhodné riešenie jeho problému. Riešenie však nebolo iba nasadiť lieky, bolo potrebné nájsť vhodného darcu obličky. Walker totiž potreboval transplantáciu. Zúfalý muž zapísal svoje meno na každú čakaciu listinu, ktorá bola dostupná. Jeden z jeho bývalých vysokoškolských spolužiakov, s ktorým bol aj po rokoch v kontakte, prišiel s veľmi odvážnym nápadom. Zistil čo najviac e-mailových adries všetkých bývalých spolužiakov a v novembri Walker poslal výzvu, ktorej predmet bol výstižný: „Žiadosť o život.“

„Je pre mňa neskutočne ťažké vyrovnať sa s tým, o čo vás musím požiadať. Hľadám darcu obličky, aby som mohol dostať šancu zlepšiť kvalitu svojho života a podstúpiť dialýzu,“ napísal Walker. Ďalej vo svojej správe spolužiakom vysvetlil, že je veľmi ťažké získať životaschopnú obličku na transplantáciu. Pokračoval slovami, že pochopí, ak sa ani jeden z nich nerozhodne pomôcť. Chcel len o svojom príbehu viac rozprávať. „Zvážte svoje darcovstvo po smrti a tiež mi, prosím, pomôžte zdieľať môj príbeh. Chcel by som prinajmenšom zvýšiť povedomie o chorobe obličiek a darcovstve,“ dodal.

Okamžitá odpoveď

Trvalo len 15 minút a Walkerovi prišla odpoveď. Ozval sa mu Charlie Ball, ktorý sa rozhodol pomôcť. „Hneď zavolám do nemocnice. Modlím sa, aby ste dostali to, čo potrebujete,“ napísal. Walker zostal z odpovede na jeho prosbu zarazený a nevedel pochopiť dôvod, prečo tak Ball koná. Neskôr však vyšlo najavo, že beloch Ball sa aj napriek politickej situácii a rasovému napätiu, aké u nich panuje, rozhodol darovať černochovi Walkerovi svoju obličku. Štedrosť muža však visela na vlásku, keďže darcom môže byť len osoba do 60 rokov. Našťastie bol Ball vo výbornej fyzickej kondícii, a tak to lekári povolili. Tri mesiace sa podroboval veľkému množstvu rôznych testov a dokonca priletel za Walkerom, aby sa s ním osobne stretol.

Všetkými potrebnými vyšetreniami Ball prešiel a výsledky boli výborné. Rodina muža síce bola zo začiatku znepokojená, avšak poznala jeho vášeň pre dobrovoľníctvo a pomoc. Operácia prebehla začiatkom apríla a skončila úspešne. Obaja muži sa bez komplikácií prebrali. Walker aj Ball sa teraz tešia, kedy ich z nemocničného lôžka prepustia a budú sa môcť vrátiť domov. „Existuje toľko zvláštnych náhod. No ja neverím v náhody, verím v zázraky,“ povedal Ball.

Dcéra darcu v súčasnosti pracuje pre spoločnosť American Kidney Fund, ktorá sa zaoberá získavaním peňazí pre pacientov s problematickými obličkami. Príbeh dvoch mužov ju natoľko zaujal, že sa rozhodla šíriť ho ďalej. Ball si uvedomil, že je potrebné nespočetné množstvo darcov. „Dávam mu časť svojho tela. Je to dosť jednoduché. Boh mi ich dal dve, a nemám sa pýtať, prečo.“